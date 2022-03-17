藥劑師：輝瑞口服藥或與他藥相冲危命 籲市民記錄所服藥物向醫生交代

昨起廣泛應用 林鄭：唔需要慳

林鄭月娥表示，本港已購入相當足夠分量口服藥，已向醫管局表明「救人係要緊，所以唔需要慳住用」，可盡量用藥以減低重症及入院比例。她說輝瑞口服藥昨日起將廣泛應用；而截至3月14日，醫管局已為3435名病人處方默沙東口服藥，病人來自安老院、普通科門診、住院病人、急症室病人、指定診所，她稱藥物效用很大。

稱稍後派私院暫託中心

林鄭說，醫管局社區老人評估小組昨起通過外展及遙距診症的醫療和護理服務支援安老院確診病人，醫生認為合適用藥便會處方口服藥；稍後亦會向私家醫院及長者隔離及暫託中心處方口服藥。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨在港台《千禧年代》表示，輝瑞口服藥效果較默沙東優勝，但兩藥各有特定患者不宜使用，其中輝瑞口服藥可能與其他藥物相冲，例如部分降膽固醇藥，如與輝瑞口服藥同時服用，或會導致肌肉痛甚至橫紋肌溶解症，可引起嚴重後果，故提醒市民要清楚記錄自己正服食的藥物及健康產品，並向醫生提供相關資料，協助醫生評估是否適合處方藥物。崔又指，學會估計本港共需數以十萬計的口服藥，雖然全球供應緊張，由於兩款藥物較原定時間提早到港，認為暫應足夠應付需求。

醫管局總行政經理劉家獻昨表示，醫管局引入藥物前已諮詢專家，並已就兩款口服藥制定臨牀用藥指引，醫生將按病人紀錄處方合適藥物。

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