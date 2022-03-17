2704億臨時撥款通過 議員籲匯報抗疫開支

狄志遠批無聚焦長者院舍爆疫

許正宇表示，臨時撥款預計能應付政府未來兩個月運作，包括不同部門運作所需的經常開支，以及用於派發消費券、向「防疫抗疫基金」注資興建各類抗疫設施等非經常性開支。新思維狄志遠稱，政府抗疫必須有藍圖、計劃和目標，批評長者院舍爆疫，政府卻無聚焦問題，「是否善用資源解決問題？」他又質疑政府削減社福機構開支，對努力抗疫中的院舍「是否鼓勵？」社署去年12月曾去信受資助非政府機構，宣布2022/23年度削減1%經常資助。

修僱傭例 劉達邦促列有薪病假日數

工聯會鄧家彪稱，希望撥款通過後，政府日後能匯報用於抗疫工作的具體開支，「資源是否用得其所，每一分一毫要花得清清楚楚」。他又關注，消費券會否派給合資格但已離港的港人。許正宇回覆稱，推出消費券希望對市民是「及時雨」，會規定用於本地消費，而支援措施涵蓋不同行業，相信市民會受惠。

另外，立法會昨日二讀兩項條例草案，分別是《2022年僱傭（修訂）條例草案》及《2022年收入（稅務寬免）條例草案》。就政府擬修訂《僱傭條例》，員工因防疫條例而缺勤可視為病假；同時僱員經僱主要求後，如因未有充分醫學理由下拒絕接種疫苗而被炒，並非不合理解僱。鄧家彪昨稱冀盡快通過修例。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，希望政府在法例清晰列明，確診者、緊密接觸者、被圍封強檢者等的有薪病假日數，他舉例，若僱員家中多人確診，或需缺勤一個月，連同其他病假情况，對僱主負擔極重，特別是薪金為主要開支的保安、清潔公司等。

（新冠疫情）