兩未入伙院舍200宿位 供未染疫院友「逆隔離」

7長者暫託中心下周一陸續開

林太昨表示，港灣道體育館長者暫託中心昨起啟用，本月21日起將分階段啟用啟德郵輪碼頭社區隔離設施及6個體育館改建的長者暫託中心，中央援建的洪水橋社區隔離設施會撥出200張牀位為長者暫託中心。她又說，已有180名內地照顧員來港，本地招聘的申請人數「相當積極」。她又說70至79歲長者達八成接種率，80歲以上長者接種率為55%，必須盡快將兩群組長者接種率提升至90%。

社署表示，港灣道體育館設約130個牀位，接收醫管局轉介的輕症長者及正康復的長者，由聖保祿醫院提供醫療支援及九龍樂善堂提供照顧服務。

政府籲閉環管理 業界：不切實際

對於政府呼籲安老院員工實施「閉環式管理」，香港安老服務協會執委李輝昨在港台節目《千禧年代》表示，參與院舍並不多，加上政府要求參加院舍提供一個月的員工更表，惟業界人手不斷變更，形容要求不切實際；業界認同措施有助減低病毒傳播，但政府須因應情况配合職員需要，方案才能行之有效。

（新冠疫情）