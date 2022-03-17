85歲認障婦喪偶染疫 隔離設施院舍不接收

探訪揭祖父離世 家人懷疑染疫亡

洪小姐稱85歲的祖母患認知障礙症，行動不便，一向由同住的89歲祖父照顧，周日家人上門探訪時發現祖父在房中離世，遂召黑箱車運走遺體。家人疑惑祖父因染疫離世，為祖母快速檢測及接受核酸檢測，結果均為陽性，使用呈報平台時等候30多小時卻無回音。

「消防回覆只接有自理能力者」

洪家最希望送祖母到檢疫中心，託議員陳家珮代為聯絡消防處，獲回覆只可接有自理能力的確診者到社區隔離設施，昨該處又引述衛生署指「亞博無位，無辦法」（亞博設施用量見另稿）。洪小姐說祖母身體情况尚可，不想送她到醫院，但多次致電衛生防護中心熱線查詢不果，「我們完全求助無門，不知可以怎樣才幫到阿嫲」。洪小姐一家均要上班，慨嘆難以長期請假照顧祖母。

沒打針禁住院舍 家人盼放寬

洪小姐日前找到一間安老院願意接收確診長者，不過社署新規定3月14日起新入住院舍者要打至少一針新冠疫苗，但祖母無打針，希望政府放寬讓確診長者入住院舍。社署截稿前未有回覆。

新民黨立法會議員陳家珮表示，上述例子相信僅冰山一角，擔心無自理能力長者染疫若無適切照顧，隨時會變重症甚至死亡，質疑政府部門各自為政，「手腳不協調，口講幫長者，但實際忽略一班無自理能力及需要隔離的染疫長者」。陳認為政府應協調地區力量找出社區中同類染疫長者，並撥款請社工照顧。

衛生署發言人回覆稱，會與醫管局及負責安排病人隔離的相關政府部門跟進。

（新冠疫情）