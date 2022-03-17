亞博內地醫護「閉環工作」 消息：部分住迪士尼酒店

護士每更4小時 再300人抵港

新一批約300名內地醫護昨午經蓮塘／香園圍口岸抵港，食衛局長陳肇始昨在記者會稱，早前來港的75名內地醫護前日（15日）已與醫管局舉行會議商討未來工作，並分成兩個小組，進入亞博館紅區了解病人治理模式和局方在館內的醫療程序運作。

迪士尼食衛局醫局沒正面回覆

香港公共醫療醫生協會會長凌霄志透露，亞博館的內地醫護團隊採取「閉環式工作」，人員下班後直接前往酒店並在房間內用餐。據他了解，醫護須自行打掃房間，並把垃圾放在門外待清潔人員收集。據悉，部分內地醫護下榻香港迪士尼樂園度假區內的酒店。本報向迪士尼樂園、食衛局及醫管局查詢內地醫護團隊居於哪間酒店、住宿費、費用誰付等。迪士尼樂園着記者查詢食衛局；食衛局回覆稱沒補充，着記者向醫管局查詢；醫管局發言人回覆稱，局方一直與政府就內地援港醫療隊在香港的支援安排緊密溝通，包括醫療隊住宿等。

回應醫療事故如何處理

林鄭盼記者「認同前設係感恩」

外界關注內地醫護照顧染疫者時若出現醫療事故如何處理，特首林鄭月娥昨在記者會稱，人員放下工作離開家人，「希望記者認同我哋嘅前設係要感恩」。被問投訴流程為何，劉家獻表示，市民可按現行機制向病人聯絡主任提出「意見、讚揚、投訴」；他說醫護收到的讚揚信一向遠比投訴信多，但大家往往「唔會問有幾多讚揚，只問有幾多投訴」，並稱內地醫護大多為高級人員、來自三甲醫院等，市民能獲如此高水平的醫療人員治理為「香港之福」。

（新冠疫情）