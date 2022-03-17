30快測個案覆檢陰性 防護中心：未見虛報

料快測棒線條模糊致誤讀

徐樂堅表示，若發現市民覆檢結果陰性，防護中心將調查了解，包括快速測試是否存在誤差、出現誤差原因或了解覆檢與快測是否相隔一段時間。他透露，部分覆檢陰性的市民需入住隔離設施，屆時或要深入調查，如再次採集深喉唾液或用拭子採樣核酸檢測。他說，從部分覆檢陰性的市民呈報的測試棒相片可見，用以顯示陽性的線條較為模糊，認為有關人士只是誤讀檢測結果，並非刻意隱瞞或提供假資料，故經調查後已撤銷隔離令，不會有特別後續行動。

部分快速測試說明書列明，淺色線條亦代表陽性結果，被問市民應如何分辨「淺色」及「模糊」時，徐回應稱，不同產品說明各異，難一概而論，建議市民若不確定應再做一次快測。他又表示，暫未發現有人刻意提交虛假資料或隱瞞，當局會繼續調查，發現虛報會執法並向公眾交代，重申不同個案有不同處理方法。

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