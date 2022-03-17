30快測個案覆檢陰性 防護中心：未見虛報

【明報專訊】政府會抽查呈報快速抗原檢測陽性的市民做核酸檢測，衛生防護中心總監徐樂堅昨表示，暫時共有30名市民覆檢後結果為陰性，惟至今未發現有人刻意提交虛假資料或隱瞞。他指出，部分市民或因測試棒上顯示結果的線條模糊，因而誤讀，個案經調查後已獲撤銷隔離令。他建議市民快測時，一旦檢測結果模糊，應再做一次快測以確定結果。
料快測棒線條模糊致誤讀
徐樂堅表示，若發現市民覆檢結果陰性，防護中心將調查了解，包括快速測試是否存在誤差、出現誤差原因或了解覆檢與快測是否相隔一段時間。他透露，部分覆檢陰性的市民需入住隔離設施，屆時或要深入調查，如再次採集深喉唾液或用拭子採樣核酸檢測。他說，從部分覆檢陰性的市民呈報的測試棒相片可見，用以顯示陽性的線條較為模糊，認為有關人士只是誤讀檢測結果，並非刻意隱瞞或提供假資料，故經調查後已撤銷隔離令，不會有特別後續行動。
部分快速測試說明書列明，淺色線條亦代表陽性結果，被問市民應如何分辨「淺色」及「模糊」時，徐回應稱，不同產品說明各異，難一概而論，建議市民若不確定應再做一次快測。他又表示，暫未發現有人刻意提交虛假資料或隱瞞，當局會繼續調查，發現虛報會執法並向公眾交代，重申不同個案有不同處理方法。
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