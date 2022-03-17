治療隔離展館分屬醫局社署 牀位皆有空

醫局其中兩館500牀 近半有人

至於由社署負責的展館以往為檢疫設施，當安老院舍出現染疫個案，院舍內被視為緊密接觸者的長者將轉移有關展館，現時展館已改為社區隔離設施。社署回覆查詢時表示，署方目前在亞博館其中5個展館設置社區隔離設施，共設1018個牀位，截至昨早共有646人在內接受隔離，展館內患者為來自安老院及殘疾人士院舍，需隔離及照顧的陽性院友。

人手不足 醫局展館使用率較低

特首林鄭月娥上周六（12日）曾在記者會表示，由於醫療和護理人手不足，屬於醫院管理局的社區治療設施使用率並非很高，而社署負責的展館使用率「相對較高」。社署會聯同機構或私人承辦商提供護理人手。

（新冠疫情）