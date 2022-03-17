治療隔離展館分屬醫局社署 牀位皆有空

【明報專訊】亞博館設施現分兩部分，分別是屬於醫院管理局的社區治療設施，涉第8、9、10、11號展館；另一部分則由社會福利署負責的社區隔離設施。醫管局發言人回覆查詢時表示，目前亞博館4個展館的社區治療設施共提供約1000張病牀，醫管局現時將派駐在亞博館社區治療設施的人手集中在8號和10號展館，兩個展館共提供約500張病牀，現有近250名患者接受治療，大部分為長者，不少人不良於行，需要長期卧牀或患有多種長期病患。局方亦會繼續安排合適的病人入住亞博館9號及11號展館的社區治療設施，但未有提及使用率。
醫局其中兩館500牀 近半有人
至於由社署負責的展館以往為檢疫設施，當安老院舍出現染疫個案，院舍內被視為緊密接觸者的長者將轉移有關展館，現時展館已改為社區隔離設施。社署回覆查詢時表示，署方目前在亞博館其中5個展館設置社區隔離設施，共設1018個牀位，截至昨早共有646人在內接受隔離，展館內患者為來自安老院及殘疾人士院舍，需隔離及照顧的陽性院友。
人手不足 醫局展館使用率較低
特首林鄭月娥上周六（12日）曾在記者會表示，由於醫療和護理人手不足，屬於醫院管理局的社區治療設施使用率並非很高，而社署負責的展館使用率「相對較高」。社署會聯同機構或私人承辦商提供護理人手。
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