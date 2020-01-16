亞博一日三死 皆長期病未打針院友 專家料身體機能已屆邊緣 昨公布278人亡

昨早約8時，亞博館設施內有3名長者先後被發現昏迷，救護人員接報將3人送往北大嶼山醫院搶救，當中兩名分別89歲及92歲老婦送院後證實不治，另一名72歲老翁則留院治理，情况穩定。至傍晚5時許，再有一名98歲老婦在亞博館設施昏迷，被發現時已無呼吸脈搏，她被送往北大嶼山醫院搶救，其後證實不治。

社署：照顧隊每4小時檢查維生指數

社署表示，昨日3名死者介乎89歲至98歲，全部有長期疾病及未有接種疫苗，其中兩人出現血壓及血含氧量過低，一人出現心臟驟停，照顧專隊隨即為患者提供氧氣或急救，先後送往北大嶼山醫院救治，惜3人經搶救後不治。社署稱，安老院長者大多無接種疫苗，普遍有長期病患，需中度或以上程度照顧，照顧專隊每4小時檢查維生指數，包括體溫、血壓、脈搏及血含氧量，醫管局亦派出醫護提供支援。

據了解，3名死者全為安老院舍院友，分別由位於深水埗、屯門及元朗的安老院送往亞博館，並留醫3號及7號展館；至於72歲男病人，據悉警方到場前已由救護車送走，暫未知男子是否由安老院送至亞博館。

陳志育料同類長者多 梁子超：無法避免

香港安老服務協會主席陳志育估計，場內有不少長者同樣有病又未打針，稱長者本身體弱，只能頻密監察維生指數。呼吸系統專科醫生梁子超則分析，院舍患病長者很多身體機能已近邊緣，染疫後病情易在短期內惡化，建議為合適患者及早處方口服藥，但這批長者身體較差，認為醫學上可提供幫助有限，無法避免再現同類個案。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，第五波疫情累計4634人死，年齡介乎11個月至112歲，58%為院舍院友，近九成人未完成接種疫苗，87%人有長期病患。她說已打齊針的死亡率是0.09%，未打齊針則是1.86%，相差達20倍。中心為其中188人做基因分析，21人疑感染變異病毒株Delta，似乎Delta死亡率較高。

張竹君：未齊針死亡率較已打針高20倍

昨有記者問及本港染疫死亡數字或已超越內地，衛生防護中心總監徐樂堅回應稱，單憑死亡數字難以比較，稱每名入院者均會做病毒檢測，死者可能因新冠病毒或本身病患死亡，未必能夠從死者資料中分辨，稍後會仔細分析數據，了解死亡數字增加原因；而已知原因之一是這波疫情涉很多長者及未接種疫苗人士，同時這波疫情影響人數多，「分母大、分子亦大」，料醫管局使用口服藥後可大減高風險者死亡，稍後將公布用藥影響。

明報記者

（新冠疫情）