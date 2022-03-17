泳灘今封 林鄭：暫無計劃加辣

林太表示，康文署一早已停止公眾泳灘服務，不派救生員，但近日天氣回暖，有人到沙灘不戴口罩並聚集，故須加強管理並圍封泳灘。

中小學受疫情影響提前「放暑假」，林太說3至11歲兒童接種率約55%，如家長和兒童希望復活節後上學，一定要打針，中學生接種率已接近或超過九成，如小學生不能追上進度，會影響小學恢復面授課堂機會，籲小學生盡快打針。她其後補充，不是說小學生不打針就不能上學，但若他們打針，學校恢復課堂及安排活動會有更大空間。她說目標仍是復活節後先讓小學生回校，其後是中學生，另一目標是文憑試下月22日如期開考。

稱盡力解決染疫死者家屬困擾

對於殯儀業稱深圳封城影響棺木供港，林太稱至少兩批棺木會從水路運到香港，而短時間多人離世，會盡力解決死者家屬困擾，若染疫死者直送殮房並沒醫生簽發死亡證，以往一般要調查死因，政府會設法讓家屬盡快取回遺體並安排安葬。

（新冠疫情）