夏寶龍：援港抗疫仍艱巨 全力維護港穩定

【明報專訊】國務院港澳辦主任夏寶龍再度南下深圳，昨日主持支援香港抗疫工作第九次協調會。據中通社報道，夏寶龍稱香港當前疫情形勢依然複雜嚴峻，援港抗疫任務還很艱巨。他說要排除風險、穩紮穩打落實工作，「全力維護香港社會大局穩定」。他提出要圍繞「三減三重一優先」重點，有序鋪排下一階段工作，特別是發揮好援港醫療隊的作用、提高方艙醫院等隔離檢疫設施使用率、加快中央援港物資發放節奏和發揮中醫藥的作用。他又說要堅決打擊干擾破壞香港疫情防控的行為。
林鄭就物資包「遲到」熱線不通致歉
另外，特首林鄭月娥昨日在記者會稱，理解關心香港的人對政府有批評，願虛心接受。現時唯一放在心上的事，是繼續努力督促團隊盡最大努力抗疫。她對於有確診市民未能盡早取得政府抗疫物資包或其他服務，以及早期熱線未能接通，表示歉意。
倘再延選特首 超港府能力
特首選舉於4月3至16日提名，5月8日選舉，現時距離報名尚餘約兩周。林太說，她曾經歷特首選舉和當選後的大量組班工作，明白選舉延期代表縮短候任特首相關重要工作的時間。她說可再引用《緊急法》押後選舉，惟《基本法》規定特首任期為5年，相信再押後選舉會超越特區政府能力，不是政府能決定，認為選舉再延期將比上次更困難，應要由她與中央商討。