夏寶龍：援港抗疫仍艱巨 全力維護港穩定

林鄭就物資包「遲到」熱線不通致歉

另外，特首林鄭月娥昨日在記者會稱，理解關心香港的人對政府有批評，願虛心接受。現時唯一放在心上的事，是繼續努力督促團隊盡最大努力抗疫。她對於有確診市民未能盡早取得政府抗疫物資包或其他服務，以及早期熱線未能接通，表示歉意。

倘再延選特首 超港府能力

特首選舉於4月3至16日提名，5月8日選舉，現時距離報名尚餘約兩周。林太說，她曾經歷特首選舉和當選後的大量組班工作，明白選舉延期代表縮短候任特首相關重要工作的時間。她說可再引用《緊急法》押後選舉，惟《基本法》規定特首任期為5年，相信再押後選舉會超越特區政府能力，不是政府能決定，認為選舉再延期將比上次更困難，應要由她與中央商討。

（新冠疫情）