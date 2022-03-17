指禁飛令阻隔企業家庭 澳領事促港府重思政策

稱會轉交澳洲經驗供參考

華怡德在總領事館社交網站表示，近日已就香港現行及計劃中的抗疫措施，向港府最高層表達意見，包括重申受感染兒童不應與父母分離。她形容目前對港人及居港澳洲人都是非常困難時期，很多人都躊躇，或已就去留作出艱難決定。

美國駐港澳總領事館回覆查詢時重申，一直倡議更多對話及更高透明度，以處理影響國際社群在港生活及營商的抗疫措施。美國駐港澳總領事史墨客上月底在網站撰文稱，一直推動有足夠航班可接載希望離港的國民經多個城市轉飛美國。

加拿大駐港澳總領事館本月初在社交網站貼出問答，曾回應加國政府會否派包機接載覺得香港不安全而希望離開的國民，表示一般而言，除非在無民航客機往返及地方非常危險下才會考慮派包機，目前仍有民航客機可選搭，只是路程有所增加。

商界：續封關必影響亞太地位

有不願具名的跨國公司人力資源部高層稱，觀察到部分跨國公司亦開始容許部分人才轉移至亞太區其他城市，形容香港若繼續對外封關，一定影響亞太區樞紐地位；雖然港府稱相信爭取與內地通關，最終可說服外資留港，但該商界人士稱，目前環境下選擇來港的可能只有內地人才，而部分內地城市向企業開出的條件，甚至更勝香港。

（新冠疫情）