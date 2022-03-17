袁國勇倡夏季復常 促公布路線圖 籲勿堅持輕症全送隔離 航班盡早復飛

高峰3月3日7.7萬宗

現處高位平台期

特首林鄭月娥昨稱，2月26日至3月5日共有184,390宗快速抗原測試陽性呈報個案，連同核酸檢測陽性個案，高峰為3月3日，但由3月11日起疫情處於高位平台期（plateau），看不到明顯下降，她並以圍封強檢為例，近兩周每日揪出800至900宗陽性，甚至逾千宗，不能掉以輕心。她說港大的市民出行數據顯示最近這星期有輕微上升，若人流回升，恐怕影響完全未穩定的疫情。

衛生防護中心總監徐樂堅表示，2月21至22日個案呈上升趨勢，3月2至3日差不多到頂峰，連同核酸檢測個案，陽性個案達7.6萬至7.7萬宗，過去7日回落至平均3萬多宗，不時有波動，雖已過高峰，但病毒傳播仍處於較活躍水平（見圖）。

倡95%接種率放寬措施

搭車入處所須用疫苗通

港大微生物學系講座教授袁國勇、臨牀助理教授薛達、名譽臨牀副教授龍振邦今日在《明報》撰文（刊B10），提到疫情終有回落之日，港府須盡快公布復常計劃及路線圖，好讓公眾對香港重拾信心和希望，而即使疫症走勢向下，第五波尾聲仍會有每日數千宗確診，此階段可延續數月，有必要實行一些緩解措施。

3名專家在文章指出，市民仍須緊守防疫措施，繼續戴雙重口罩並保持社交距離措施，直至每名符合條件的市民都接種兩劑復必泰或三劑科興，若能全速建立抗疫韌性，本港有可能在7月前後復常，逐步解除防疫措施。他們表示，待夏季氣溫上升，病毒環境存活率低，若整體接種率逾95%，政府即可逐步放寬社交距離措施，其後使用公共交通工具，進入學校、餐館、表列場所、政府設施和商場均須用疫苗通行證。

備戰「後疫苗浪」 可如星洲復常

他們表示，當本港接種率達95%至99%時，隔離、檢疫、住院和門診服務應已為應對「後疫苗浪」、即第六波準備就緒，只要後疫苗浪是由類似Omicron的變種病毒引起，加上醫療配套措施大幅提升，「香港便能如新加坡一樣逐漸復常，擺脫大流行防疫措施帶來的種種不便」。

本港陸續增設社區隔離設施，但3名專家認為，除非家庭條件不適合居家隔離，否則應繼續允許輕症者留家隔離，並獲物資包及醫療諮詢，毋須堅持將輕症者送入社區隔離設施，免對患者造成太多不便，更可減少行政措施及公務員負擔，集中人力資源協助更有需要者。他們又建議盡早恢復國際來往航班，讓完成接種的商務旅客來港及海外港人及早回港，認為本港社區已有逾70萬病例，「即使再有輸入個案，亦只是滄海一粟，對整體疫情之影響微不足道」。

倘全民驗後「復發」 市民大失望

政府早前提出3月推行全民強制檢測，3人在文中提出多項疑問，指推行與否取決於後勤配套、檢測流程、追蹤能力、隔離設施等是否準備就緒及推出時機，如未準備好配套就推行，個案追蹤能力及隔離設施未能應付海量個案，即使完成全民檢測，第五波也很大機率復發，引發第六波，「如此大規模及昂貴之檢測，倘短期內復發或爆發另一波疫情，勢將令過去兩年艱苦抗疫，極度抗疫疲勞的市民大失所望」。

明報記者

（新冠疫情）

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