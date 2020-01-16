救護染疫缺兩成人手 480消防休班駕白車支援

前線救護：當值由17減至13小時

有前線救護稱，新安排下消防員只會協助駕駛救護車，伙拍的救護員則主力照顧患者，負責處理非緊急召喚救護服務，包括運送輕症的新冠患者。他預計每間消防局增加一至兩輛救護車，而救護員當值時間有所回落，由疫情最嚴峻時期，最長工作17小時，回落至近日約13小時。據了解，處方曾徵詢救護員意見，由救護員取消部分休假及補假，增加工作時間，抑或調配消防員增加當值人手。最終決定調配消防員協助，由各分局消防員自願參與。

消防處稱截至周一（14日），約有13%救護職系人員染疫，須接受隔離，約7%救護屬員為密切接觸者正檢疫，前線救護人手極緊絀。處方表示已採取多項措施紓緩人手壓力，包括讓已具備駕駛消防車及先遣急救員資格的消防人員，參與半天駕駛救護車的補充培訓課程，以加強駕駛救護車的人力資源。至今約有480名消防人員已獲取駕駛救護車的資格，每日平均逾百人在早更或夜更協助駕駛救護車，以及十多名具備先遣急救員資格的消防員充當隨員協助執勤。如有關人員工作時間超出規定時數，可申領逾時工作津貼或補假。

（新冠疫情）