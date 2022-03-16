世衛：港防疫措施非常好 未可「躺平」

回覆中通社 提電子手環

不過，翻查資料，港府近日已再沒向在家隔離者派發電子手環，特首林鄭月娥早前稱，該措施是經專家評估後的決定，不能視為漏洞，當局會抽查個案確保無檢疫或隔離者離家。

香港中通社報道引述世衛表示，留意到本港疫情穩定一段時間後，最近兩個月確診數字突然幾何級上升，截至上周三（9日）的過去7天內錄得逾29萬宗新病例，較前一周倍增，患者大部分為30至60歲；同期死亡人數從前一周的444增至1543。

世衛分析，本港今次疫情九成死亡病例均未接種新冠疫苗或僅接種一劑疫苗，70歲以上死亡人數最多，重申現階段接種疫苗仍然是最有效抗疫方法，其中長者和醫護最易感染和變重症，最應優先考慮接種。

報道引述世衛表示，現在還不是放寬或「躺平」的時候，各地仍然應基於疫情風險，按當地情况、可用資源和風險承受能力採取適當方法應對。

（新冠疫情）