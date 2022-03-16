健身中心Fitness First全線結業 業界：政府資助杯水車薪

員工獲尾糧 未交代會員賠償

Fitness First繼去年12月關閉銅鑼灣分店後，前日內部會議宣布全線8家分店結業。與會者阿文（化名）說，本月結業前的底薪及上月當私人教練的佣金已取回。他說自去年公司計劃推出場地預約制後，會員人數大跌；公司又投放大量資源推廣周邊產品，在疫情衝擊下難以維持營運。有兼職教練稱，周一收到短訊通知時感驚訝，認為中心在外國亦有分店，營運應較穩健。她說公司暫未交代如何向會員賠償，但承諾會向全職員工發放尾糧，有員工昨收到通知尾糧將以支票發放。

Gabe自2007年成為Fitness First會員，他說去年12月以近1.9萬元購買共25節私人教練課程，使用期限約半年。由於社交距離措施延長，他說中心結業是預料之內，自己已購入健身儀器在家操練。入會約5年的梁小姐早前繳付約900元作1月會費，至今未收到退款通知。她對於該公司結業感可惜，稱日後又少一個設備完善的健身地方。

霍啟剛憂現雪崩式結業

香港健體專業人員總會會長王曉山估計，Fitness First全線約有300至400名員工受影響。他說一間6000至8000平方呎舖位，月租約60萬至100萬元，業界目前「白交租」，政府防疫抗疫基金的資助杯水車薪，上一輪資助仍未收到。他說這類國際品牌結業確是隱憂，期望政府盡快讓業界復業。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛稱，政府未交代健身室重開準則及路線圖，不少業界反映現金流只能維持至下月，擔心短期內未有紓困措施，或出現雪崩式結業潮。

海關：跟進舉報 勞處：正了解

海關表示已接獲相關舉報，正在跟進，若發現違反《商品說明條例》會執法。消委會昨稱未接獲相關投訴，正與有關健身中心負責人聯絡，促請公司盡快交代結業安排。勞工處稱留意到有關事件，正跟進了解。

（新冠疫情）