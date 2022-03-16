社聯助居家長者殘疾者 最快下周一上門打科興

截至昨晚8時，本港60歲或以上長者首針接種率約八成，當中以60至69歲最高，達89.3%、70至79歲長者約80.4%、80歲或以上則約55.3%。

名額1萬 稱反應兩極

蔡劍華稱，計劃對象為不便到疫苗接種中心的長者或殘疾人士，社工團隊已積極聯絡相關個案，目前反應兩極，「有人想即刻打，有人仲有點猶豫」。蔡冀開放熱線後家屬可「主動點」為有需要家人報名打針，強調已招募充足醫護人手，最終名額將視乎需求增加，上門前社工會致電初步了解打針者健康狀况，醫生上門後再作現場評估。

參與者會獲安排打科興，蔡解釋因復必泰需稀釋，衡量後認為科興較適合上門接種，接種第一針後外展隊會按政府指引安排第二及第三針。

何栢良：現打科興不切實際

現時院舍外展接種同樣只提供科興，港大感染及傳染病中心總監何栢良昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，科興需打3針才算完成接種、可防重症，但打齊3針需約4個月，在現時疫情下是不切實際，復必泰防重症及死亡成效較科興更快更高，認為當局應為院友打復必泰，由藥劑師在社區疫苗接種中心稀釋疫苗，再送至院舍。

（新冠疫情）