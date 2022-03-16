未可打針遭拒堂食 康復者自費尋豁免 食衛局稱發康復證明無下文 飲食業：政府無指引

衛生防護中心科委會及行政長官專家顧問團建議，免疫功能正常人士如在受感染前已接種兩劑或以上科興或復必泰疫苗，康復後毋須再次接種；未曾接種疫苗者，則可於康復3個月後接種首劑疫苗，最多接種兩劑。

Leona上月21日強制檢測呈陽性，隔離兩周至本月8日。她周一（14日）到食肆用餐，因為未打疫苗，她向餐廳職員展示電子確診證明，但職員稱收到政府信件，所有食客須有疫苗通或豁免證明書才可堂食，確診證明並非豁免證明，信件亦無指引如何處理康復者。Leona並無疫苗通或豁免證明書，被餐廳拒絕招待堂食。

Leona說，康復者短期內不能打疫苗，「就算多想打都不能打」，故對不獲食肆招待堂食感無奈，「我明明是康復者，為何好像當我是犯人？」

醫健通列表診所稱不能發證明

為達疫苗通要求，她自行到診所申請醫學豁免證明書，過程亦遇困難。她先到「醫健通」列表診所，診所稱不能發證明書。她其後到「病歷互聯計劃」內的診所，付300元診金方獲90日豁免證明。

倡承認確診證明等於豁免證明

Leona認為付300元換取外出自由可接受，但政府應承認確診證明等於豁免證明，以免康復者付額外成本自行申請豁免。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指出，政府無向食肆指示如何處理康復者，因此食肆只認可疫苗通，無論客人是否康復者或有否確診證明，若無接種紀錄或醫學豁免證明，則不可入餐廳。

食衛局副局長徐德義本月4日在立法會上指出，當局將為未打針患者發康復證明，以符疫苗通要求；歐家榮周日（13日）稱，食衛局將詳細交代疫苗通安排。本報昨日再向食衛局查詢有關安排，至截稿前無回覆。

明報記者

（新冠疫情）