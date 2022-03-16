指定診所電話打不通 患者親臨獲「酌情處理」

社協：深水埗區電話打一朝才成功

現有指定診所增至共23間，每日共提供4300個名額。社區組織協會幹事連瑋翹昨在港台節目《千禧年代》稱，估計指定診所可處方新冠口服藥後，會有更多長者預約，但稱指定診所現難預約，以深水埗區指定診所為例，往往要打一整個早上電話才成功，但若打通電話大多一日後可求診。至於近日有染疫長者在家昏迷，他說不少長者確診後不敢去醫院，反致電社工求助，但社工難判斷病徵輕重，期望當局再增加求診渠道，令長者一有懷疑可先徵詢醫療意見。

醫管局總行政經理劉家獻稱，現時預留指定診所一半名額予高風險群組，包括70歲以上長者、懷孕逾28周等患者優先預約，期望盡早為他們處方口服藥，醫生亦會根據臨牀指引，評估是否處方口服藥。

隔離護理觀察系統昨啟用

另外，醫管局昨晚6時起啟用隔離護理觀察系統，在社區或正入住社區隔離設施的染疫者，可透過當局短訊附設的連結登記個人資料、健康狀况等，患者可申報不適徵狀，若持續高燒、低温、抽搐、胸部或腹部不適等較嚴重情况，系統會提示患者前往急症室，或聯絡社區隔離設施的職員；若患者申報有高風險因素，包括5歲以下、70歲以上、懷孕28周以上、有免疫問題等，而出現輕微徵狀，系統會提示病人預約到指定診所求診，「護訊鈴」亦會跟進高風險者的情况。

（新冠疫情）