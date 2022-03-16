輝瑞口服藥今起使用 醫局：會優先處方

首批輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid）昨送往醫管局，其他批次將於未來數月到港。醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席曾德賢稱，輝瑞口服藥將於今天起使用，按目前數據該藥可減患者病毒載量，由於藥物較有效，故會優先處方，再考慮患者有否其他因素如肝腎功能問題，或正服用與口服藥互相影響的藥物，便未必適合處方。

默沙東已處方逾1000人

至於上月抵港的默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir），曾德賢稱，醫管局已處方予逾1000人，初步臨牀經驗顯示，患者普遍病毒量下降，病情穩定未有惡化，維生指數正常，認為已見療效，部分人有輕微副作用如作嘔及頭痛，但暫未見嚴重副作用，無人需停藥。

新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華表示，本月12日起指定診所開始提供默沙東口服藥，已處方多過200個療程。現研究患者顯示3日內服藥最理想，但不少人稱難預約指定診所，曾德賢說已加開指定診所，盼可加快流程。

醫管局總行政經理劉家獻則稱，指定診所設預約專線，相信可適時為高風險者提供口服藥。

曾德賢表示，若患者不適合服口服藥，或服藥後病情仍轉差，將使用其他藥物如瑞德西韋等。至於另一類藥物單株抗體，他說現有單株抗體未能對付變異病毒株Omicron，正準備採購其他單株抗體。

口服藥借私院 曾德賢：睇唔到有真空期

醫管局會向支援新冠病人的私家醫院借出口服藥，曾德賢表示，暫未有提供私院藥物數量，強調現有足夠藥物給予指引內的患者，各地點的藥物數量可靈活調配，並會繼續採購，「睇唔到會有真空期」。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨在港台《千禧年代》稱，目前口服藥量未夠「周街派」，故仍需於指定診所確定患者情况適合才處方。

衛生署回覆稱，現行條例容許註冊醫生為治療特定病人或進行臨牀試驗進口未經註冊的藥劑製品，現時輝瑞口服藥及瑞德西偉已獲註冊，資料顯示屬有條件批准，只可供應予指定機構，該署沒回覆默沙東口服藥註冊情况。

（新冠疫情）