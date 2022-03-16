10私院開新冠門診 浸院今收輕症者

私院聯會：撥1000牀收公院病人

私家醫院聯會預計，若撥出的1000張牀悉數應用，將涉逾三成能上班人手，各私院由於員工染疫或成為密切接觸者，已欠缺三四成人手，醫院實際能運作的病牀數量僅約六成，需待已入院私家病人逐步康復出院，同時酌量減低非緊急的私家病人入院，才能騰出足夠人手和病牀達至目標。

聯會又提到，各私院至今已診治逾5000名新冠陽性的門診病人，亦曾動用有限的負壓病房，診治未能轉送公院的住院新冠病人。截至昨日，全港13間私院當中，10間會為新冠輕症患者提供門診或視像診症，診金介乎180至1300元不等（見表）。其中浸會醫院為新冠患者設立的診所昨日試業，今日啟用，將為輕症患者提供門診，求診者需先網上預約，院方又稱已大增接收醫管局轉介的非新冠患者，病牀由12張增至100張，下周將增至150張。另外，院方亦曾使用隔離病房為住院期間確診新冠的患者治療，現時已使用逾九成隔離病房治療新冠患者。

港怡醫院表示分階段提供150個牀位，接收公院轉介的非新冠病人，佔可用牀位超過一半，院方亦將支援政府新設立的青衣西南體育館暫託中心，為新冠輕症或正康復的長者提供醫療照顧，預料該中心可提供160牀。

聖德肋撒醫院則表示，現正提供100張成人病牀及50張兒童病牀，並已預留額外100張成人病牀，即合共250張病牀接收公立醫院非新冠患者，現時入住率為七成，由2月至今院方已接收150名公院病人，其中92人已康復出院。院方又稱，將於本月設立新冠門診服務，當中包括為輕症病人視像診症及治療，亦可經預約安排有關病人到本院面診。

（新冠疫情）