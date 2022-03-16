殯儀業：深圳封城致棺木短缺 喪事延期 食環向內地反映 棺木運港應急

殯儀商會：全港僅剩300多副

香港殯儀業商會理事長郭凱邦稱，大部分供港棺木來自惠州、中山，經深圳陸路運港。他說自深圳封城，棺木不能從內地其他省市供港，深圳棺木存貨也未能運到港，有供應商雖以水路運輸棺木，但需時甚久，「有時候一個星期才會到達」。他說，火葬及土葬儀式須棺木放置遺體，盼政府與中央協調，重新安排棺木可從陸路運輸到港。

據食環署的「辦理身後事須知」，列明申請人須選擇合乎規格棺木，方可將棺木送到預訂的火葬場火化。

郭凱邦估計，全港棺材存量只剩300多副，「頂到兩三日已經好勁，搵埋全港放倉底嘅，最多可頂多一日半日」。裕祥殯儀負責人陳檵垣則稱，目前辦死亡文件的時間拉長至約5日，而深圳僅封城一周，認為問題不大。他又說，普通款式棺木存貨約有兩個月供應量，但較特別的棺木，例如黑白色或高級木材款式需要訂做就會缺貨，近期會建議家屬不要選特別款式。

陳又表示，紙紮品短缺比棺木更嚴重，因紙紮品每日從深圳供港，目前「不是個個都分到」。他說，某些家屬願先舉殯，其後才燒祭品，但也有家屬希望「打齋」，則延至下月初才舉殯。

殮房爆滿 屯院停車場放凍櫃

醫管局因殮房空間不足以凍櫃暫放遺體，本報接獲消息稱屯門醫院要用部分停車場放凍櫃。醫管局昨沒回應準備設置凍櫃數目，只稱部分醫院殮房已飽和，部分醫院已安排於院內設臨時存放遺體空間，並加強人手處理，有需要時會再增臨時存放空間，有關安排是非常措施，局方會非常小心處理存放空間、溫度、存入及領取遺體的程序，以「尊重先人」為大原則。

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