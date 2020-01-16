內地醫護中文寫病歷 需港醫善後英譯 公院醫護：變相把關 效率反降 醫局：醫療系統加中文界面

【明報專訊】首批來港治療新冠病人的內地醫護昨早到亞博館了解及熟習工作流程，本周內開始工作。公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，內地醫護用中文寫病歷，病人出院時，香港醫護需用英文重新輸入文件並上傳至醫管局聯網。另亦有公立醫院醫護憂慮，兩地人員磨合需時，實際運作上變相要本地醫護把關，初期醫療效率有可能不升反降。醫管局回覆稱，社區治療設施的醫療系統、藥物名單及工作流程等，已加入中文界面，並派專人協助。
梁栢賢：港應精準評估 免增內地負擔
內地醫護團隊陸續來港，醫管局前行政總裁梁栢賢指出，相信本港疫情將於兩至三周後開始回落，短期內步入可控狀况，惟近日內地疫情迅速反彈，更需要醫護及檢測人員留在當地支援抗疫。他指出，內地官員現時抗疫已疲於奔命，面對問責風險又要兼顧支援香港，希望特區政府能夠顧及內地抗疫需要，精準評估本港需求，以免不必要地增加內地抗疫負擔。
醫管局總行政經理劉家獻昨在疫情記者會表示，醫管局已派專人協助內地醫療隊，包括講解社區治療設施收治病人程序、處方藥物、急救等安排，另派人協助確保內地醫護可透過合適的系統進行不同醫療程序，或取得所需臨牀資訊，有需要時亦會協助與病人溝通。
醫局倡港醫護指導內地團隊
據了解，醫管局建議內地醫護進行醫療程序時，本港醫護需與他們「討論（discuss）並提供指導（instruct）」，但就沒交代指導至何時。公院醫護B先生（化名）透露，同事並不是非常抗拒有關人員來港，「只係有內地醫護喺度，大家覺得好陌生」，憂慮磨合需時。他形容，局方的建議變相要求本港醫護為內地團隊把關，醫療效率有可能不升反降，對於內地醫護短期內紓緩醫院壓力，並不感樂觀。
公共醫療醫生協會會長凌霄志在港台節目《千禧年代》表示，以他理解，內地醫護主要負責照顧病人，如涉加藥或出院等決定，則需兩地醫護團隊溝通，但醫管局暫未提供實際指引。他指出，亞博館內愈來愈多患有其他疾病的患者，憂慮若有新冠病毒以外的突發情况，兩地醫護處理手法可能不一。
香港病人政策連線主席林志釉在同一節目提出，內地醫療隊毋須在港註冊，若工作上有任何專業錯誤，醫委會不能懲處，他重申並非質疑內地醫療人員的專業，但沒監察機制令市民感到「美中不足」，他建議兩地醫生應有不同服飾，或加上名牌等，供病人識別。
醫局認未能安排亞博病人沐浴
早前有報道稱在亞博館社區治療設施隔離的長者多日沒洗澡，醫管局回覆查詢時表示，設施原設計予病情較輕、較年輕和有自理能力的病人，但第五波疫情下，社區治療設施需接收病情較嚴重、需長期卧牀等病人。除人手非常緊張，館內設施亦有限制，暫未能安排為卧牀病人沐浴，盼病人及家屬諒解。局方表示，醫護會定時為病人轉換臥式、更換尿片等，另會因應病人需要替他們在牀上抹身。
明報記者
（新冠疫情）
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