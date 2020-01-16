內地醫護中文寫病歷 需港醫善後英譯 公院醫護：變相把關 效率反降 醫局：醫療系統加中文界面

梁栢賢：港應精準評估 免增內地負擔

內地醫護團隊陸續來港，醫管局前行政總裁梁栢賢指出，相信本港疫情將於兩至三周後開始回落，短期內步入可控狀况，惟近日內地疫情迅速反彈，更需要醫護及檢測人員留在當地支援抗疫。他指出，內地官員現時抗疫已疲於奔命，面對問責風險又要兼顧支援香港，希望特區政府能夠顧及內地抗疫需要，精準評估本港需求，以免不必要地增加內地抗疫負擔。

醫管局總行政經理劉家獻昨在疫情記者會表示，醫管局已派專人協助內地醫療隊，包括講解社區治療設施收治病人程序、處方藥物、急救等安排，另派人協助確保內地醫護可透過合適的系統進行不同醫療程序，或取得所需臨牀資訊，有需要時亦會協助與病人溝通。

醫局倡港醫護指導內地團隊

據了解，醫管局建議內地醫護進行醫療程序時，本港醫護需與他們「討論（discuss）並提供指導（instruct）」，但就沒交代指導至何時。公院醫護B先生（化名）透露，同事並不是非常抗拒有關人員來港，「只係有內地醫護喺度，大家覺得好陌生」，憂慮磨合需時。他形容，局方的建議變相要求本港醫護為內地團隊把關，醫療效率有可能不升反降，對於內地醫護短期內紓緩醫院壓力，並不感樂觀。

公共醫療醫生協會會長凌霄志在港台節目《千禧年代》表示，以他理解，內地醫護主要負責照顧病人，如涉加藥或出院等決定，則需兩地醫護團隊溝通，但醫管局暫未提供實際指引。他指出，亞博館內愈來愈多患有其他疾病的患者，憂慮若有新冠病毒以外的突發情况，兩地醫護處理手法可能不一。

香港病人政策連線主席林志釉在同一節目提出，內地醫療隊毋須在港註冊，若工作上有任何專業錯誤，醫委會不能懲處，他重申並非質疑內地醫療人員的專業，但沒監察機制令市民感到「美中不足」，他建議兩地醫生應有不同服飾，或加上名牌等，供病人識別。

醫局認未能安排亞博病人沐浴

早前有報道稱在亞博館社區治療設施隔離的長者多日沒洗澡，醫管局回覆查詢時表示，設施原設計予病情較輕、較年輕和有自理能力的病人，但第五波疫情下，社區治療設施需接收病情較嚴重、需長期卧牀等病人。除人手非常緊張，館內設施亦有限制，暫未能安排為卧牀病人沐浴，盼病人及家屬諒解。局方表示，醫護會定時為病人轉換臥式、更換尿片等，另會因應病人需要替他們在牀上抹身。

明報記者

（新冠疫情）