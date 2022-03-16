連鎖食肆紛復業 黃傑龍：以停業減人流不合理

3月1日全線暫停營業的稻香集團昨在facebook公布，位於天水圍天瑞商場、粉嶺碧湖花園商場、屯門海趣坊、青衣城及將軍澳新都城的分店今日會恢復堂食及外賣自取服務。

另外，叙福樓旗下牛角、牛涮鍋、溫野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常等全線於上月28日起暫停營業，當中部分已復業，牛涮鍋淘大商場分店及馬鞍山廣場分店於本周一恢復堂食及外賣，牛角德福店、東港城店周一復業，屯門市廣場店及旺角雅蘭店周五復業。

大家食集團旗下的大家食、好食雲南米線及米線風雲各分店於3月2日暫停營業，亦由3月10日起局部恢復營運。大尾篤麥師傅燒烤場於上月28日暫停營業，上周六（12日）已復業。

黃傑龍回覆本報稱，旗下食肆停開前有15%員工染疫致人手不足，憂店舖有傳播鏈，同時生意惡劣，故決定停開，望紓解員工壓力。他說停開期間員工放有薪年假，亦可預支假期，惟年假有限度，有員工希望盡快復工，特別是康復者，故決定復業。他補充，集團已購入一萬個快速檢測包供員工工作前使用。

（新冠疫情）