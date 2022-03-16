院舍長者發病至死較快 中位數8日 醫局：外展隊每日監察院舍 處方口服藥

有內地照顧員因封城無法來港

院舍業界消息稱，深圳「封城」令部分社署所聘的內地照顧員無法來港。社署回覆稱，留意到內地近日實施新防疫措施，或影響合約照顧員來港工作，會密切留意並與內地部門聯繫，安排照顧員盡快來港。政府目標在周五前到院舍打針，截至3月15日院友首針接種率約54%。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日稱，第五波累計有757間安老院舍及271間殘疾人院舍出現疫情，累計29,170名安老院友及7680名殘疾院友染疫，分別佔院舍院友總數39%及42%。此外，第五波累計2526名院友死亡，佔第五波死亡個案約58%。

非院舍長者中位數14.1日

此外，港大醫學院最新分析顯示，院舍長者發病至死亡時間較短，團隊分析37宗死亡，發現70歲或以上、住院舍的長者，發病至死亡的中位數約為8日，而同齡、並非住院舍的長者的相關中位數約14.1日。整體而言，該年齡層發病至死亡中位數為10.5日。

院舍職員到醫院取藥

新界東醫院聯網家庭醫學部部門主管梁堃華稱，醫管局外展服務隊的護士會每日向負責的安老院查詢，了解有多少院友確診及患者病情，需要時會安排醫生視像診症，若認為患者適合服用口服藥便會處方，由院舍職員到相關醫院取藥。

安老服務協會主席陳志育表示，據他了解，醫管局所有外展醫生在疫情下均採用視像診症，醫護根據用藥建議，為高危及血氧穩定的染疫長者處方口服藥，再由院舍職員前往醫院取藥，「幾忙都要去攞，（染疫長者）趕住食藥救命」。他以自己管理的安老院為例，職員現每日替院友做快速檢測，盡早找出發病者，故能在發病3日內獲口服藥。

（新冠疫情）