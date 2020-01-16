港大料近半人口已染疫 警告出行回升 防護中心指推算合理 許樹昌：倘五位數「橫行」要收緊措施

昨錄27765陽 官方數字累計74.8萬

衛生防護中心昨公布新錄得27,765宗陽性個案，包括11,956宗核酸檢測陽性，以及15,809宗快速測試陽性呈報個案，是連續第3日快速測試呈報個案多過核酸檢測陽性個案，第五波累計748,919人染疫。至於新增重症亦持續破200宗，醫管局新收到62宗危殆及145宗嚴重個案，有111人留醫深切治療部，截至3月13日共逾600人危殆。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，快速測試陽性呈報個案每日徘徊在1萬多宗水平，屬預期之內，「如無快測抗原檢測數字，只看核酸可能有錯覺，（以為）過去一星期個案數字不斷下跌，如果看快測抗原檢測，其實不是，看到過去一星期每天大概維持3萬宗水平上上落落」。

料今波5102死 頻繁社交再推高

港大醫學院推算實際已感染人數遠較呈報數字多，團隊推算截至前日，全港已有358萬人受感染，即近一半人口，在公共衛生及社交距離措施不變的前提下，若市民社交接觸維持在目前的低水平，感染人數及相應確診人數在3月底將有更明顯下降，感染人數在4月底及5月中旬會分別下降至1000及100以下，估計屆時第五波感染達448萬宗，死亡人數則高達5102。

據港大醫學院數據，本月成人及長者八達通出行人數大減，跌至貼近2020年1月1日的四成，但在過去的周末微升（見圖）。港大醫學院團隊指出，若市民開始恢復較頻繁的社交接觸，新冠病毒傳播將會加快，感染人數會增加，實際感染及死亡人數或較最新估算更多。

歐家榮：一個已知 背後或三四未知

歐家榮表示，Omicron傳播力非常高，部分無病徵或病徵輕微者或沒檢測，故當局所掌握的數字一定不是所有感染人數，「根據科學文獻，每一個已知的個案，背後可能都有三四個未知的個案，我覺得港大的推算都是一個合理的數字」。

本港疫情已維持在五位數水平近3周，過去10日大部分時間維持在每日新增約3萬宗，而近日市面人流增加，天氣回暖後，泳灘更人頭湧湧，部分早前停業的食肆亦開始復業（見另稿）。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌估計，或因市民認為年輕人染疫多為輕症，故掉以輕心，且提早放暑假令不少學童有時間外出到泳灘等地方，造成反效果。

泳灘人多 許：提早暑假反效果

許樹昌說，若市民增加外出，疫情可能會「橫行」較久，甚至回升，若未來一周個案數字繼續橫行，政府或要考慮收緊措施，可參考港大早前提出的「封城」方案，否則繼續維持每日五位數確診，很多處所不能重開，對經濟影響很大。他建議政府也可考慮其他收緊措施方案，例如要求商場等提早晚上6時關門及關閉泳灘等。

明報記者

（新冠疫情）

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