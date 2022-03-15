恐「未達水平」學內地封城強檢 暫無意措施加辣

林太昨主動就深圳疫情向深圳市政府及居民表達關心及慰問。深圳在染疫個案上升初期，短時間便推行全民檢測，但港府現仍未公布全民檢測確實時間表，林太昨回應稱，實行全民檢測並限制居民及企業營運，是過去兩年內地一直採取的措施，香港雖有提升檢測能力，包括引入火眼實驗室，每天最高檢測量也只是20萬至30萬次，且會出現滯後，很多市民並非48小時內得知結果，加上人口稠密，每當有大型檢測，市民需排隊輪候，或擔心交叉感染，故不能與內地城市直接相比。

稱人口稠密需排長龍 難相比

林太稱，雖然現時有中央支持，加強本港抗疫能力，但如果今天要學習深圳，於未來幾天馬上做3次全民強檢，恐怕未達水平，形容必須理解現實。

被問到會否再收緊社交距離措施，包括食肆堂食縮至一人一枱，她說目前沒考慮再「加辣」，形容現行措施已是兩年多疫情以來最嚴格，需考慮社會及市民接受程度，不會再貿然提出社交距離措施。她說，現時抗疫「重中之重」是減死亡、減重症，重點是加強治療、應用有效藥物、增加新冠患者病牀、加強疫苗接種。

林太又稱，雖然近日確診數目看似平穩及趨勢稍為向下，但仍未到時候放鬆，籲市民即使有抗疫疲勞也要減少聚會及外出。

（新冠疫情）