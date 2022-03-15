深圳封城7日 林鄭：獲保供港物資穩定

政府發言人昨表示，由內地進口本港的鮮活食品供應穩定，市民毋須過分採購。漁護署稱，前日內地進口本港的冰鮮豬肉貨量約49公噸，經陸路和水路抵港的蔬菜供應量約2200公噸，與平日相若。食米貯存足夠本港市民一個月食用。

有菜販憂檢驗更嚴致價升

記者昨午到深水埗北河街街市附近肉檔、菜檔及超市觀察，貨品供應正常。西九龍中心超市內，米、廁紙、急凍食品有貨，但即食麵和麥片則只餘小量，亦有貨架空空如也。育有兩子的吳女士稱，因政府表明供港貨運正常，故不擔心，昨只買了兩天分量餸菜，早前在超市特價時買入即食麵等乾糧，不憂缺糧。

北河街街市肉檔負責人江先生不擔心封城影響肉類供港，他稱只要屠房有人手運作，供應便不受影響，有人搶購才致短缺。菜販李女士則稱，昨早蔬菜供應不正常，「三四種貨來不到」，貨車亦遲了到港，內地現時「揸正嚟做」，貨物須經檢驗，憂深圳及東莞封城令檢驗更嚴格，進一步拖慢運輸流程，令來貨價上升。

業界：「專項專辦」不受影響

曾偉強表示，內地肉食品供港屬「專項專辦」，從深圳以外城市來港，貨車經深圳外圍直達文錦渡關口，不受封城影響，貨車全程閉環管理，司機不能打開車窗及車門，故能確保司機及食品安全。香港豬肉行總商會理事長許偉堅說，深圳及東莞封城只限市民不准外出，必需品供應正常，現內地每日有約3000頭活豬供港，他呼籲市民謹慎審視網上消息，勿過分恐慌，過量採購致食品供不應求。

4口岸設跨境貨車司機接駁點

林鄭月娥昨亦表示，為確保供港物資不受影響，昨凌晨起兩地政府已分別在皇崗口岸、文錦渡口岸、蓮塘口岸和深圳灣口岸設立深港跨境貨車司機的接駁點，既確保供港貨物供應穩定，亦減低兩地疫情傳播風險。據政府公布，文錦渡口岸關閉時間將由晚上10時延後至次日凌晨3時；深圳開通3條水路運輸路線，廣東其他城市開通6條水路運輸路線，每日運力超過1萬噸，提升鮮活食品和其他必需品供應。

另外，現時深圳市和東莞市內多區被列入「回港易/來港易計劃暫不適用風險地區名單」。政制及內地事務局稱會密切留意情况，現無計劃暫停回港易及來港易。

（新冠疫情）