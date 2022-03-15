75人屬一線骨幹 部分曾援武漢

新華社：大多熟練粵語英語

新華社報道，醫療隊包括36名醫生和39名護士，從事呼吸內科、腎內科、心血管內科等，亦包括6名感控專家及4名中醫師；領隊由中山大學孫逸仙紀念醫院醫務科科長、主任醫師余濤擔任。港大深圳醫院全科醫學部副顧問醫生陳力鋒將在亞博負責輕症病人診治和護理。

領隊：盼盡快按部署融入港團隊

余濤抵港後表示，75人來自廣州、深圳、佛山和珠海14個醫療單位，醫院等級屬三級，形容挑選了精兵強將，期望盡快按前線總指揮部署融入香港團隊，協助本港同仁投入抗疫，冀有更多機會服務香港市民。

南方網「廣東健康頭條」報道，醫療隊不乏曾赴武漢抗疫的醫護，包括中山大學附屬第三醫院副主任醫師吳元凱，兩周前以廣東省專家組成員身分參與東莞Omicron患者救治；廣東省第二人民醫院院感科公衛醫師林宇坤曾在武漢方艙醫院負責流程設置和感控督導。中山大學附屬第一醫院醫療隊由副主任醫師匡煜坤任隊長，曾馳援武漢協和醫院西院，負責重症患者臨牀救治。

援港醫護亦有「夫妻檔」，昨抵港的中山大學孫逸仙紀念醫院醫療隊隊員陳婉芝，其護士丈夫丘偉忠一個月前已赴港支援核酸採樣。陳婉芝形容兩人對香港有特別感情，丈夫入住的酒店就在當年度蜜月的酒店旁，很高興能同時為香港同胞服務。

（新冠疫情）