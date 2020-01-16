首批75援兵抵港 另300人周內來臨 兩地醫護協同運作 倘出事醫局負責

醫管局昨晚稱，已委任內地援港醫療隊為名譽僱員，醫管局有關保險對病人的保障條款，跟現行醫管局僱員適用的保險相同。

醫局：都是專家 無分誰正誰副

內地75人醫療隊昨午經深圳灣口岸抵港，醫管局行政總裁高拔陞上午稱內地與本港醫護會採取協同模式抗疫，內地團隊將在亞博社區隔離設施工作，該處較多需護理照顧的長者。被問內地涉醫療事故會如何處理，高沒正面回應，重申與內地援港醫療隊專家有共識以「協同模式」運作，臨牀處理和管治臨牀系統會與醫管局做法一致。特首林鄭月娥稱，醫管局已與「先頭部隊」商討相關法律問題，行會早前已通過規例，來港支援醫療人員獲豁免於本港法規，如毋須申請醫生或護士註冊。

昨午被多度問到內地醫護若涉醫療事故責任誰屬、如何追究，醫管局總行政總理劉家獻沒正面回應，稱希望本港與內地團隊發揮協同效應，用大家專長達最好效果，「大家都是專家，無話邊個正邊個副」，是協同合作。

醫協：語文制度差異 需時磨合

據了解，內地醫護將分擔本地人員部分臨牀工作，以亞博為例，將協助處理患者出入設施安排及監察維生指數等。公共醫療醫生協會會長凌霄志表示，內地醫護最快今起到亞博，逾半病牀由內地人員管理，本地醫生協助急救、開藥及出院等工作；兩地除了語文亦有制度差異，醫護之間合作方式未必一樣，料需時磨合。護士協會主席源志敏表示，內地很多醫護懂英文，如非大型手術，一般照顧工作應不會造成溝通困難。高拔陞稱病歷紀錄常用英文，已在臨牀系統安排中文輸入法。

憂涉內地醫護個人問題難投訴

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，醫管局負責營運亞博，如內地醫護涉醫療事故，醫管局有法律責任，病人可循民事追討；內地醫護沒在香港註冊，倘涉醫療事故，病人無法追究其專業責任，政府應再交代清楚。凌霄志擔心，一旦發生醫療事故，整體治療責任應由醫管局負責，但由於內地人員豁免註冊，若涉個人專業問題，病人或投訴無門。

明報記者

（新冠疫情）