物資包附清瘟止痛藥 未提示可否同服

昨起加入血氧儀止痛退燒藥

根據讀者提供資料，政府昨起向居家隔離者派發的物資，除本身已有的快速測試劑、口罩、體溫計和中成藥「連花清瘟膠囊」，亦增加了止痛退燒藥「撲熱息痛」及血氧儀，物資包夾附撲熱息痛和血氧儀使用方法及注意事項，但中藥及西藥一同派發，物資包沒特別標明兩者的服用注意事項。

連日來政府派物資包嚴重滯後，商經局長邱騰華接受新華社訪問時，被問及有很多市民反映沒看到中央供港的快速測試劑及中成藥，他回應稱特區政府分發予確診者的物資，包括中成藥及快速測試劑，部分市民或不了解中成藥使用等問題，政府通過香港電台邀請中醫專家解說，部分香港的中醫群體亦已在網上開展診療和解答疑問。

陳積志：上門派遞需分批 正招募人手

民政事務總署上周六（12日）起向尚待入院並有需要的患者，上門派遞基本日常用品和食物，先向黃大仙、油尖旺、九龍城及南區市民派發。署理民政事務局長陳積志昨在港台《千禧年代》稱，現時居家隔離人數眾多，上門派遞服務或不能覆蓋所有檢疫者，亦不可能一次過在18區推行，需分批，正招募人手，包括義工、商業速遞公司和非政府機構。

彭鴻昌稱，暫未留意到當局派發物資包的速度有否明顯改善。至於現時不同地區組織都有自發向居家隔離者派送物資，認為民政局或相關部門應協調各區非政府組織分發物資或日常用品的工作。他舉例，上周曾接獲一名居於堅尼地城的市民求助物資，但因人手及資源所限，社協未能協助，建議當局應中央統籌，以免資源重複及部分地區欠缺資源。

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