增6指定診所 關愛專線供高風險者預約 組織倡主動聯絡高危群組處方口服藥

累計23間 每日4300名額

醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，今起指定診所由17間增至23間（新診所名單見表），每日名額由3000個增至4300個，並預留逾半名額予高風險群組如長者等優先預約。

醫管局總行政經理劉家獻表示，指定診所今起另設關愛預約專線，每間診所設專線號碼供較高風險病人預約，包括年滿70歲長者、5歲以下小童、懷孕滿28周婦女、免疫力受抑制病人、接受器官移植病人、正服用抗癌藥及長期服用減弱免疫系統藥物的病人，讓他們盡快獲得醫治，減低變重症或入院風險。他說，指定診所每日使用率逾九成，數日前更高達或高於100%。

伊院醫生：轉定點醫院首日順利

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，專家表明患者病發5日內服用口服藥效果才好，但現時每日逾萬人染疫，指定診所名額不足，有市民打不通電話，即使預約後亦等數日才能到診所，擔心病人「錯過處方口服藥黃金時期」。他認為患者在網上平台呈報資料後，衛生防護中心應及早從資料識別高風險者，再將資料交予醫管局，由醫管局主動聯絡病人並盡早安排處方口服藥，以縮短病人取藥時間；另應再增加指定診所名額及擴大診所的地區。

另外，伊利沙伯醫院早前已轉為新冠病人定點醫院，高拔陞表示病人轉移、救護車調配等工作上周六已完成，區內非新冠確診者會由救護車送廣華醫院；雖然病人在急症室仍需等候，但情况比以往改善。他又說，公院約半數普通科病牀已轉為照顧新冠病人，共涉1.1萬張。

有伊利沙伯醫院急症室醫生向本報稱，首日轉為定點醫院後暫運作順利，截至昨日中午，約220人轉移到外科、骨科及婦科病房，另外500個新冠病人在內科病房留醫。他說，前晚急症室約有50名病人滯留，「不過相信一日內都會消化到」。

（新冠疫情）