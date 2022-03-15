需發病5天內服 預約指定診所或逾一周 輝瑞藥抵港 團體憂求診難失時機

兩款口服藥分別為默沙東研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）及輝瑞研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）。林鄭月娥稱，默沙東口服藥已全數抵港並正在使用，首批輝瑞口服藥昨日抵港，其餘批次會於未來兩三個月陸續運到。她說，由於採購協議有保密條款，不能公開交代採購的藥物劑量和價格，強調已購入「相當足夠」的數量，可廣泛使用，「大家可以放心，抗疫上我哋唔會缺錢，甚至同人爭買」。

林鄭：已購「相當足夠」數量

派住院院舍指定診所患者

醫管局行政總裁高拔陞表示，已處方部分藥物予病人，會向住院患者、安老院舍患者和指定門診求診者提供相關口服藥，指定診所數目及預約籌量均會增加（見另稿），正與私家醫院及診所協商，若其為輕症新冠患者提供門診，可讓有關病人使用口服藥。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，兩種藥物均可牽制病毒繁殖，適用於輕症者，並需在發病首5天服用，其中已在安老院舍及門診處方1600個默沙東口服藥療程，讓有高危因素的患者服用，例如70歲以上、有長期病患及未接種新冠疫苗等，避免情况惡化，減低入院或死亡風險。

服輝瑞須停薄血藥 孕婦忌服默沙東

港大內科學系臨牀教授孔繁毅稱，兩種口服藥各有特性（見表），如輝瑞口服藥會影響肝酵素，正服用薄血藥或抗生素等的患者須停藥才可處方，至於默沙東口服藥不可用於孕婦及餵哺母乳者。他說關鍵是要及早處方。

香港長者權益協會總幹事李立航稱收到義工反映，不少染疫長者預約指定診所時，熱線往往線路繁忙，平均2至4小時才能接通，且較難預約在一周內求診，而現時口服藥要於病發首5天服用，擔心長者求診時已「得物無所用」。

議員倡針對院舍 視像斷症開藥

呼吸系統專科醫生梁子超說，需要於早期向大量輕症的高危患者處方口服藥，現時社區仍有不少長者未接種疫苗，估計口服藥需求相當大，要視乎醫管局增加指定門診名額後的預約數量，若情况不理想，值得考慮擴充診所或改變用途，轉型主要為適合的高危患者處方口服藥，其餘輕微病徵者可考慮改為遙距診症。

實政圓桌立法會議員田北辰稱，新藥是「救命藥」，重點應是針對現時死亡率最高的院舍長者，若有院友感染，應即派外展醫生或視像斷症，為患者評估後迅速處方口服藥，方可減低他們轉為重症或死亡風險。他又提議若有足夠數量，可分發藥物給私家醫生，讓他們評估後即為高危病人處方。

何栢良：倘5天內服 3600人或不用死

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》稱，以前日3.2萬人確診為例，估計五六千人適合或有需要服口服藥。他說有研究顯示輝瑞口服藥能降低整體住院或死亡風險九成，估計香港4000個離世患者中，假如全部人能夠在病發5日內服用輝瑞口服藥，「3600人其實不需要死」。

明報記者

（新冠疫情）