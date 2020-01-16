增26,908宗陽性「高位橫行」 張竹君：街上人流增或現反彈

9905留醫91危殆 249亡逾半院友

昨新增26,908宗陽性，包括12,040宗核酸檢測陽性及14,868宗呈報快速抗原測試陽性，分別較前一日回落1295宗及4227宗；第五波最新累計逾72萬宗陽性。9905人正留醫，91人危殆及112人嚴重；104人留醫深切治療部。

張竹君在疫情記者會表示，根據港大及中大的數學模型，預計疫情會橫行一到兩星期，但同時須視乎社區人流、社交距離情况等，署方會研究有關走勢，比較現實確診個案數目及模型走勢的差距。

醫管局昨公布多249名患者在公院死亡，介乎39至105歲，其中134人住院舍；當中165名死者無打針，41人已打一針，39人已打兩針，4人已打3針。較年輕死者當中，包括一名患有腦癇、智障的59歲院友；其餘大部分有癌症或長期病。因數據滯後，延至昨日公布37人在2月27日至3月12日死亡，即昨公布合共新增286宗死亡個案。

未齊針與打兩針死亡率差20倍

截至前日，第五波累計4066人死亡，死亡率為0.56%，死者年齡介乎11個月至112歲，其中59%為院友，年滿60歲死者佔整體死者95.5%。疫苗接種方面，無打針或只打一針的整體死亡率為1.86%，已打兩針死亡率為0.08%，兩者相差逾20倍。至於年滿80歲病人，無打針或只打一針死亡率逾12%，已打兩針死亡率為2.89%。被問到近日死亡率上升，張竹君表示，短時間數字未必反映現象，從過去四波疫情總結，應要較長時間才能分析。

另外，再多7間安老院及4間殘疾院舍出現疫情，涉及46名院友和兩名職員。第五波累計752間安老院及270間殘疾院舍涉疫，分別佔全港安老院舍的九成，及全港殘疾院舍的八成。

順安邨安群樓兩成居民初陽

前日6幢大廈須圍封強檢，共發現至少621宗初步陽性，當中觀塘順安邨安群樓陽性比率高達20.5%，370名居民驗出76宗初陽。屯門友愛邨愛信樓及愛禮樓的陽性比率均超一成，分別為13.3%及12.5%，各有39宗不確定個案。同在前日被圍封的觀塘順利邨利溢樓、黃大仙竹園南邨麗園樓、屯門翠寧花園第3座，陽性比率則為9.1%、9%及5.8%。

（新冠疫情）