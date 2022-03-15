染疫者在家昏迷 10日11死 彭鴻昌籲找出高風險患者 勿等來電

本港接連有懷疑確診者在家中昏迷不治，昨早7時許，警方接報92歲張姓老翁於何文田窩打老道84號一單位昏迷，其子發現報警，老翁由救護車送往廣華醫院，搶救後不治。據悉他月初曾染疫，本身有長期病患。此外，警方昨早8時許接報，69歲唐姓男子在慈雲山慈正邨正康樓一單位內昏迷，送院搶救後同告死亡，據了解死者亦是確診者。

張竹君籲多關心問候獨居者

第五波疫情至今有4066宗死亡個案，其中9宗為公立醫院外死亡。昨日疫情記者會上，醫管局總行政經理劉家獻被問及至今有多少患者送院前已離世，回覆稱暫未有相關數字。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，「不希望有不開心的事情發生」，呼籲獨居長者盡量留意身體狀况，若有不適應盡快求醫或檢測，市民亦要多加關心身邊的獨居者，「得閒打電話問候吓他們」。

彭鴻昌認為，政府曾呼籲輕症市民不要前往急症室求醫，加上指定診所難以預約，部分患者因此選擇留家觀察，但部分獨居長者或病人家屬未必能正確處理病情，可能導致病情急劇惡化。他又表示，上述個案未必死於新冠病毒，惟現時大部分醫院服務幾近停滯，部分門診服務及手術要押後，部分長期病患未能及時獲得治療。

（新冠疫情）