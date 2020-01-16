中大推算今波500萬染疫 9000死 學者：呈報數字未必真象 跌至3位數要7月

稱過去兩周見頂 料再橫行兩三周

郭健安昨在港台節目《千禧年代》表示，第五波疫情在3月第一及二個星期已見頂，估計會再橫行兩三星期。他說，回顧這幾星期疫情，隨着社交距離措施生效，食肆、超市提早關門等，人流大幅減少；若以2020年1月22日、本港出現第一個個案當日的出行指數為100，近日的出行指數已去到「歷史性低水平」，約為45。他解釋，過往幾波當出行指數跌至40至50，疫情也會開始回落。他初步估計，大約要待5月底至6月初，每日確診數字才會跌倒4位數（即千計），如要跌倒3位數（百計）水平，則要等到6月底至7月初。

不過，郭健安擔心，隨着感染人數增加，而且接種疫苗者的比率提升，或會讓市民對疫情的感知風險減少，「感覺到市民累了，可能市民感染後，會覺得自己免疫了」。他說，按照出行指數、市民接種三針疫苗數據、港人抗體水平及人與人之間接觸模式模擬香港整體感染情况的模型推算，第五波至6月底前，本港有可能最終感染人數達450萬至500萬。

呈報新增「3萬人」 實際或10萬人

他向本報解釋，「感染人數」並非等於「確診人數」，以英美為例，10個感染者之中或只能找出3至4個。他估計香港情况相若，即假設每日衛生署公布有3萬至4萬宗新增陽性，當日背後其實或已有10萬人染疫。如果單計算「確診人數」，他預計在6月底香港第五波呈報陽性個案約為160萬。

港大醫學院3月1日發表的最新估算則表示，截至2月28日會有170萬人染疫，疫情會在3月首周見頂（見表）。

至於什麼時候可開始構思放寬社交距離措施，郭健安認為「起碼要跌穿5位數水平」。他又認為可先從食肆開始放寬，例如2人一枱放寬到4人一枱，但維持下午6時後禁堂食。他又認為，目前已實施「疫苗通行證」，假如疫情容許，「提早少少」實施第二、第三針疫苗通行證，或可讓人有更大誘因接種。他又說，跨家庭聚會仍然要擔心，未必可即時放寬。

放寬措施「起碼要跌穿5位數」

林鄭：目前沒想過再「加辣」

特首林鄭月娥昨表示，要考慮社會和市民接受程度「目前沒想過再『加辣』社交距離措施」。衛生防護中心傳染病處主任張竹君在疫情記者會表示，專家以「高位橫行」形容現時疫情「貼切」，又稱有人向她說這兩天人流似乎多了，希望市民緊守衛生措施，減少外出（見另稿）。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在同一節目表示，疫情會在「高原平台」橫行一段時間，估計持續時間「以星期計算」。他又認為本港人口密集，「老人政策一敗塗地」，「全部都是因果，無辦法，我們要接受，全民要承擔」。他又警告，全球抗擊Omicron BA.2，疫情或有可能回升，香港市民要努力，「我們有排都不能夠安樂」。

明報記者

（新冠疫情）

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