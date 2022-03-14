生物科技協會實測5款快測包 自來水汽水呈「陽性」

【明報專訊】近期市面湧現快速抗原測試產品，香港生物科技協會比較市面其中24個品牌的快速測試劑，發現當中5個以自來水、可樂或橙汁測試時出現「陽性」結果；亦有確診者試用多款測試劑，當中有測試棒僅現一條線，即假陰性結果。該會指出，不同測試劑性能有異，建議自我檢測呈陽性但無病徵的市民，可用另一品牌測試劑再做檢測核實。該會顧問、民建聯立法會議員黃英豪促當局定期抽查市面快速測試劑，確保產品品質。
評測市面24款快測包
倡無病徵者用另一品牌覆驗
香港生物科技協會上月底比較24個品牌快速測試劑，當中17個來自內地，本港及新加坡則各兩個，韓國、台灣及美國各一。該會根據測試劑公開資訊評分，包括是否獲本港、內地、歐盟等地認可，亦會參考製造商的臨牀表現數據等。該會亦會測試有關產品，以評估測試劑靈敏度、特異性、穩定性及是否易用。
其中一個品牌的測試棒在使用自來水及可樂測試時，均出現兩條線，即假陽性結果，另有4個品牌分別以自來水、可樂或橙汁測試出現假陽性，協會沒公開相關品牌。該會又稱，當樣本病毒量高時，各款快速測試劑表現相若，惟倘樣本病毒量低（Ct值28以上），因測試劑靈敏度各異，部分無法測出陽性結果。該會綜合公開資訊及測試結果，指表現佳的快速測試劑品牌包括華大基因-亞輝龍、基蛋生物、金沃夫及南芯醫療。