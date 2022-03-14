生物科技協會實測5款快測包 自來水汽水呈「陽性」

評測市面24款快測包

倡無病徵者用另一品牌覆驗

香港生物科技協會上月底比較24個品牌快速測試劑，當中17個來自內地，本港及新加坡則各兩個，韓國、台灣及美國各一。該會根據測試劑公開資訊評分，包括是否獲本港、內地、歐盟等地認可，亦會參考製造商的臨牀表現數據等。該會亦會測試有關產品，以評估測試劑靈敏度、特異性、穩定性及是否易用。

其中一個品牌的測試棒在使用自來水及可樂測試時，均出現兩條線，即假陽性結果，另有4個品牌分別以自來水、可樂或橙汁測試出現假陽性，協會沒公開相關品牌。該會又稱，當樣本病毒量高時，各款快速測試劑表現相若，惟倘樣本病毒量低（Ct值28以上），因測試劑靈敏度各異，部分無法測出陽性結果。該會綜合公開資訊及測試結果，指表現佳的快速測試劑品牌包括華大基因-亞輝龍、基蛋生物、金沃夫及南芯醫療。

（新冠疫情）