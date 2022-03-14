梁萬年返內地 林鄭料中央續支援

林哲玄表示，本港本來爭議應否實行全民檢測，梁萬年將抗疫方向明確調整為「三減」（減少感染、重症和死亡）和「四個集中」（集中患者、集中專家、集中資源、集中救治），改變特區政府在抗疫工作上的猶豫不決。譚耀宗認為，梁萬年具經驗，看到本港疫情當前的重點，提出的「三減」策略到位，亦有就全民檢測發表意見。

中聯辦派隊落區「了解實情」

另外，中聯辦微信公布，稱連日來中聯辦先後派出兩支由辦領導牽頭的抗疫小分隊到前線，「直插一線，了解實情」，包括在圍繞方艙醫院建設、物資發放等，跟特區政府官員及各界會商，「支持特區政府履行抗疫主體責任」。

譚耀宗稱，梁萬年屬高級別專家，在內地有很多工作，離港是遲早的事。他表示，梁萬年來港擔當專家顧問角色，提出方向性建議，不能代替特區政府執行，落實具體細節仍是特區政府的主體責任。他續說，港澳辦主任夏寶龍會繼續主持內地支援香港抗疫工作協調會，跟進本港抗疫。

梁萬年於上月28日抵港，留港共13日，其間與政府官員、本港專家、衛生當局和醫管局等開會交流，亦曾到社區檢測中心、方艙醫院、圍封強檢現場等視察。

對於全民檢測，梁萬年認為在疫情後期實施更合適，並稱即使推遲至4、5月甚至不做，也是基於科學思維和求證，考慮疫情進展等，不能被認為是朝令夕改。

（新冠疫情）