消防更新救護員消毒淋浴指引 工會：增加前線無形壓力

消防處回覆查詢時稱，經諮詢該處醫務總監意見後更新消毒程序，由於處理每宗個案的消毒時間受不同因素影響，如醫院與消毒地點之間的行車距離、正在消毒的救護車數量等，不能一概估算每宗召喚個案的消毒時間。救護車主管可按指引或實况，評估後向救護站主管提出淋浴要求。

接載患者後需否淋浴

前線以往自行判斷

唐思豪表示，以往接載新冠患者後，前線救護員會自行判斷需否冲身，以往若接載的患者情况穩定、有戴口罩等，救護員未必會冲身；不過若與患者較多身體接觸，即使沒做高風險程序亦會在每轉運送後淋浴，部分救護員亦因個人情况而特別小心，例如家中有長期病患者，在新指引下前線救護員需時適應，無形中或增加壓力。

他說，救護員現時的工作量仍很高，救護車現時運送新冠患者連同全車消毒，每轉需約2至2.5小時，但一般救護員冲身需時並不久，5至10分鐘便可完成，主要視乎冲身設施是否足夠、需否輪候。

（新冠疫情）