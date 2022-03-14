業界指業主追租催早立法 麥美娟問陳茂波：誰人阻撓法例上立會

有意見促公帑補貼交租

陳茂波質疑社會未必接受

政府提出立法禁止業主向受疫情影響的指定行業租戶追租，引起地產業界反彈，陳茂波上周提出「減辣」，原擬為期3個月至6個月的禁追租期限，修訂為3個月的「保護期」。陳茂波昨日發表網誌稱，正全力籌備立法工作，政府會廣泛聽取社會各界意見，提出多項優化，力求在符合公眾利益大前提下，盡可能平衡各方不同關注。

陳茂波又稱，注意到部分人對暫緩追討欠租建議有保留，但現時社會和經濟受疫情打擊，很多更困難的基層市民也承受生活和交租壓力之際，反問社會能否接受公帑補貼商舖業主租金收入。

求盡快立法「唔好攤咗喺度」

由零售、美容、按摩浴室、麻將天九耍樂、聯誼會所、家庭遊樂中心、瑜伽健身及酒吧業界代表組成的跨業界租戶大聯盟，支持政府盡快立法禁止追租，大聯盟發起人、香港化粧品同業協會監事長何紹忠稱，自政府提出暫緩追租措施後，雖然部分業主及地產商態度有軟化，甚至提出寬減租金，但不少業主仍是「鐵板一塊」不願減租，甚至趁立法前向租戶發律師信追租，促政府盡快向立法會提交及通過法例，勿再拖拉。

香港持牌酒吧會所聯會主席梁立仁稱，酒吧業界自前年疫情以來停業350多日，第五波疫情下，一般業主態度有軟化，願協商減租，但大型發展商反向租戶發律師信追租，望政府盡快立法，「唔好講完攤咗喺度，快狠準唔係得個講字，係要真係做到嘢，先幫到小商戶」。美容代表曾秋婷稱，過去兩輪防疫抗疫基金對業界只是杯水車薪，有業界反映「唔夠交一個月租」，大部分業主「一毫子租都唔肯減」。

工聯會立法會議員麥美娟說，早前國家主席習近平表示，特區政府應動員一切力量和資源抗疫，如有人仍因為集團或個人利益而阻止暫緩追租法例立法，要求財政司長陳茂波交代，「究竟係乜嘢人阻撓上唔到立法會」。

明報記者

（新冠疫情）