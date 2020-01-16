港灣道暫託中心130牀 收急症轉介新冠長者

周三啟 聖保祿醫院：助公院紓緩

聖保祿醫院表示，港灣道中心將照顧由公院急症室直接轉介、來自安老院舍而情况較穩定的新冠病人，直至患者檢測轉為陰性便可送回安老院，其間毋須佔用醫管局病牀，可紓緩公院病牀壓力。院方稱曾走訪香港大學營運的中心取經，以及到港灣道現場考察，短短一周就投入服務，成為首間提供醫療支援、營運老年新冠病人暫託中心的私家醫院。

該院發言人稱，院方積極參與醫管局的公私營協作計劃，包括為近5000名轉介病人提供電腦掃描和核磁共振檢測，增加腎臟透析名額予公院病人，為250多名公院病人做手術，又撥出20張病牀接收公院非新冠病人，曾診治300多名輕症新冠門診病人及5名住院新冠病人。

新世界會展50萬呎空間借政府

另外，新世界集團昨宣布，免費提供香港會議展覽中心二期總面積逾50萬平方呎的空間，供政府抗疫倉儲物流中心之用，租金開支由新世界發展負擔。新世界發展行政總裁鄭志剛表示，集團旗下的會展管理團隊將協助政府儲存抗疫物資，支援物流工作。

（新冠疫情）