粉嶺方艙啟用 李家超斥發假消息者「市民公敵」

供1000牀 可登記膳食要求

繼青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島後，位於粉嶺馬適路旁的社區隔離設施是本月第四個完工及使用的隔離設施。該項目位處粉嶺北新發展區，由發展商借出土地供政府興建臨時隔離設施，於2月23日動工建設，至上周五竣工，歷時17天。

對於網上流傳一張被指是社區隔離設施洗手間天花板倒塌相片，政務司長李家超昨巡視粉嶺社區隔離設施時說，保安局已澄清有關消息是假新聞，呼籲市民警惕和留意政府發放的消息。李譴責破壞行為，指發放有關消息的人是市民「公敵」，形容他們正「幫助病毒」，如有證據，當局必會依法採取行動。

發展局長黃偉綸昨在網誌稱，由中建國際負責興建的6個社區隔離設施會在本月陸續投入服務，共供約2萬隔離牀位，當中位於青衣、新田、港珠澳大橋香港口岸人工島和粉嶺馬適路的4個設施已開始運作，餘下洪水橋及元朗潭尾項目本月內亦會交付政府；目前青衣及新田隔離設施的房間入住率平均約八成。

青衣新田方艙未滿

2萬牀項目5月投用

至於另外兩個位於竹篙灣和啟德前跑道區的社區隔離及治療設施，黃偉綸稱，當中部分牀位預計可於5月開始分階段投入服務，兩項目可額外提供約2萬牀位。

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