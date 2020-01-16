兩周聘120內地照顧員 羅致光認不足 安老業：薪酬已超市價一倍 林鄭稱港疫熾致心理障礙

【明報專訊】政府早前提出從內地緊急招聘約1000名照顧員照顧確診新冠病毒的長者，但反應遠遜預期，勞福局長羅致光稱，截至上周五（11日）招聘到約120名內地合約照顧員，只達目標的一成，承認人手不足問題將持續一段時間。安老業界稱，港府招聘薪酬出價已較市價超出一倍；社福界議員狄志遠則建議政府透過內地省市向內地護理公司或非政府組織借人，而非僅透過中介或市場公開招聘。
狄志遠倡向內地護理公司借人
特首林鄭月娥昨日表示，招聘困難並非薪酬問題，而是內地方面見到香港疫情嚴峻，「梗係會有些心理障礙，如果平時願意來港打工，呢段時間都會停一停、睇一睇」，形容是人之常情。
院舍另需二三千人手 羅：增津貼
政府上月27日宣布社署將緊急招聘約1000至1200名內地照顧員，在暫託中心中照顧輕症或無症狀的確診長者，反應未如預期。羅致光在前日新華社刊出的專訪中稱，目前已招聘120名內地合約照顧員，並正接受為期3日的培訓，此外目前800間安老院舍也需要額外約2000至3000名工作人員。羅致光稱，會同時透過增加津貼及加強吸引更多本地人員加入隊伍。
安老服務協會主席陳志育表示，雖然內地照顧員計及津貼的3萬元月薪，已較平日市價高出約1萬元，但業界在內地或本港招聘都有困難，內地人員可能因經傳媒報道覺得香港疫情嚴峻及好危險。他透露，部分安老院舍雖然職工康復後重返崗位，但人手完全不足，較好的院舍可能恢復一半人手，較嚴重的人手剩約兩至三成，只能提供有限度服務，部分院友則交給社署暫託中心，形成惡性循環。
業界：困局是政府不重安老護理員
陳志育又指，目前本港困局是安老護理人員的專業不獲政府重視，院舍要聘用護士、物理治療師等，當醫院、疫苗及檢測中心等人手短缺，又高薪挖走社區安老院舍中的護理人手，令人手危機雪上加霜，籲社會經疫情洗禮後深思檢討。
至於在酒店或安老院舍推行「閉環管理」，羅致光在訪問中承認有關工作面對一定困難，因為安老院舍員工可能要照顧家人，如果強制執行只會引起反效果，導致員工辭職。狄志遠說，希望當局彈性處理，稱部分員工也希望避免感染家人，希望政府做好統籌。
此外，《僱傭條例草案》修訂將於周三（16日）在立法會二讀，容許接受強制檢測的僱員以檢疫令申領病假。羅致光昨在網誌說，早在2020年2月5日知道問題，但當時內務委員會停擺，及當時其他立法工作「如潮水湧至」，所以暫時放下有關修訂《僱傭條例》的工作。他說，希望有關條例草案獲立法會「高速」處理。