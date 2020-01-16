兩周聘120內地照顧員 羅致光認不足 安老業：薪酬已超市價一倍 林鄭稱港疫熾致心理障礙

狄志遠倡向內地護理公司借人

特首林鄭月娥昨日表示，招聘困難並非薪酬問題，而是內地方面見到香港疫情嚴峻，「梗係會有些心理障礙，如果平時願意來港打工，呢段時間都會停一停、睇一睇」，形容是人之常情。

院舍另需二三千人手 羅：增津貼

政府上月27日宣布社署將緊急招聘約1000至1200名內地照顧員，在暫託中心中照顧輕症或無症狀的確診長者，反應未如預期。羅致光在前日新華社刊出的專訪中稱，目前已招聘120名內地合約照顧員，並正接受為期3日的培訓，此外目前800間安老院舍也需要額外約2000至3000名工作人員。羅致光稱，會同時透過增加津貼及加強吸引更多本地人員加入隊伍。

安老服務協會主席陳志育表示，雖然內地照顧員計及津貼的3萬元月薪，已較平日市價高出約1萬元，但業界在內地或本港招聘都有困難，內地人員可能因經傳媒報道覺得香港疫情嚴峻及好危險。他透露，部分安老院舍雖然職工康復後重返崗位，但人手完全不足，較好的院舍可能恢復一半人手，較嚴重的人手剩約兩至三成，只能提供有限度服務，部分院友則交給社署暫託中心，形成惡性循環。

業界：困局是政府不重安老護理員

陳志育又指，目前本港困局是安老護理人員的專業不獲政府重視，院舍要聘用護士、物理治療師等，當醫院、疫苗及檢測中心等人手短缺，又高薪挖走社區安老院舍中的護理人手，令人手危機雪上加霜，籲社會經疫情洗禮後深思檢討。

至於在酒店或安老院舍推行「閉環管理」，羅致光在訪問中承認有關工作面對一定困難，因為安老院舍員工可能要照顧家人，如果強制執行只會引起反效果，導致員工辭職。狄志遠說，希望當局彈性處理，稱部分員工也希望避免感染家人，希望政府做好統籌。

此外，《僱傭條例草案》修訂將於周三（16日）在立法會二讀，容許接受強制檢測的僱員以檢疫令申領病假。羅致光昨在網誌說，早在2020年2月5日知道問題，但當時內務委員會停擺，及當時其他立法工作「如潮水湧至」，所以暫時放下有關修訂《僱傭條例》的工作。他說，希望有關條例草案獲立法會「高速」處理。

明報記者

（新冠疫情）