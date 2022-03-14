新增陽性重上3萬宗 防護中心：未見轉勢下跌 勿錯覺受控

快測陽性增7237宗 逾萬人留醫

昨新增32,430宗陽性，包括13,335宗核酸檢測陽性及19,095宗呈報快速抗原測試陽性，其中呈報快速抗原測試陽性較前一日公布數字多7237宗；第五波累計逾69萬宗陽性。10,601人正留醫，有89人危殆及144人嚴重；101人留醫深切治療部，深切治療部病牀使用率約85%。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，過去數天徘徊在每日3萬多宗個案，每日數字有反覆，整體個案數目大致停滯在較高水平，約每日3萬多宗，沒進一步上升，但每日個案數字仍反映新冠病毒在本港傳播及活躍程度仍非常高，預期未來數日個案水平大致相若。

多190人死 第五波累計3780亡

歐家榮稱，在市民努力做好預防措施及保持社交距離措施下，初步可控制疫情，沒進一步爆炸性上升，但形容情况仍脆弱，疫情仍嚴峻，暫未見有下跌轉勢，呼籲市民千萬勿有錯覺以為疫情受控，指一旦鬆懈就可能會反彈，要時刻保持警覺。

醫管局昨公布多190名患者在公立醫院死亡，介乎39歲至105歲，其中115人住院舍；當中124名死者無打針，46人已打1針，20人已打2針。較年輕死者當中，包括一名有發展遲緩及腦癇症、需坐輪椅的39歲男院友；其餘較年輕死者分別有癌症或嚴重長期病，屬高風險群姐。因數據滯後，延至昨日公布74人在2月27日至3月11日死亡，即昨公布合共新增264宗死亡個案。

89.4%死者最多打一針 死亡率2.03%

截至前日，第五波累計3780人死亡，死亡率為0.54%，死者年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數維持在85歲，涉至少2061名院友死亡，其中年滿60歲死者佔整體死者95.3%。疫苗接種方面，89.4%死者無打針或只打1針，91.5%年滿80歲死者無打針或只打1針。無打針或只打1針的整體死亡率為2.03%，已打2針死亡率為0.09%，兩者相差23倍。至於年滿80歲病人，無打針或只打1針死亡率為12.7%，已打2針死亡率為3.12%，兩者相差4倍。

另外，再多3間安老院及1間殘疾院舍出現疫情，涉及71名院友和15名職員。第五波累計745間安老院及266間殘疾院舍涉疫，當中2.63萬名安老院友染疫，佔全港安老院友30%。

（新冠疫情）