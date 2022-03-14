料本周所有院舍打完第一劑 聶德權：研擴大上門打針

團體推上門打針 料萬人受惠

社聯與香港醫學組織聯會昨日宣布，3月下旬將安排外展隊，上門為未曾接種新冠疫苗的居家長者及殘疾人士打針，外展隊由醫生及護士等組成，經評估身體狀况合適者，會獲免費接種科興疫苗。社聯預計可覆蓋1萬名長者及殘疾人士；接種第一針後，外展隊會按政府指引，為他們接種第二及第三劑疫苗。

聶稱一成家屬仍拒院友打針

聶德權昨接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，估計約有5萬名獨居長者或殘疾人士需要家居接種服務，會參考社聯及香港醫學組織聯會的上門接種計劃安排，再檢視如何擴大上門接種的涵蓋範圍及運作模式，或需要考慮集合處理居於同一屋邨的人、讓醫療團隊一次過上門等。

聶德權又指出，現時有52%安老及殘疾人士院舍院友已注射首劑新冠疫苗，有信心周五前疫苗外展隊可為全港院舍所有合適接種的院友打第一針。他提到，有約三成院友確診新冠病毒，需要待康復後一個月才接種，亦有約一成院友的家屬仍反對他們接種。

安老業倡全民強檢同步上門接種

香港安老服務協會主席陳志育認為，為院舍長者接種新冠疫苗的進度非常不理想，但自調整了接種安排、加強協調院舍外展接種後，流程有所改善，認為為院友接種第二、第三針亦可沿用現行協調機制，又指全民強制檢測是上門為長者接種疫苗的契機，或可同時處理。

（新冠疫情）