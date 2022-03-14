染疫前打兩針 康復後毋須再接種 科委會建議 專家：抗體抵抗力如1劑疫苗

疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會，上周六聯同特首專家顧問團舉行網上會議，昨更新新冠疫苗暫擬共識建議，建議免疫功能正常的人，若染疫前已打兩劑疫苗，康復後毋須再接種；若染疫前只打了1劑或未打疫苗，則視乎年齡等因素，建議在康復後接種最多兩劑疫苗。以一名18歲免疫系統正常的人為例，若他染疫前未曾接種疫苗，可在康復後3個月接種首劑復必泰疫苗，其後再隔3個月接種第二劑，之後毋須再接種。

劉宇隆：感染前打針 才能減死亡風險

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆解釋，根據現時資料，自然感染後身體能產生大量抗體，形容有如上天賜予免疫力，指抵抗力等同至少1劑疫苗，因此未齊針患者可減少接種1劑，餘此類推。他指外國研究發現，康復者再接種疫苗後抗體水平高，稱為「混合免疫」，已有足夠保護，故毋須再接種，但他強調最好是爭取先接種疫苗再自然感染，才能減少因未打針感染而死亡的人數。

至於5至17歲的兒童及青少年，如希望接種復必泰，專家建議康復後接種最多1劑，但可容許有個別需要、如到海外留學者，在知情同意下接種第二劑復必泰。劉宇隆解釋，建議是考慮到青少年接種復必泰有出現心肌炎的風險，而文獻顯示再接種對抗體水平影響有限。另外，專家建議免疫力弱的人康復後接種額外劑次的疫苗，劉指相關人士包括癌症或腎病患者等，其身體及所服藥物均影響免疫力，故仍需額外劑次，由4劑減至3劑。

建議免疫力弱康復者需補針

另外，專家不反對在出現大規模爆發時，以縮短間距的方式，加速為安老院舍院友接種疫苗。

疫苗通行證將分階段要求市民打第二及第三劑（見表），昨日疫情記者會上，有記者問到康復者如何證明自己染疫；衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，康復者日後應如何證明自己符合疫苗通行證要求，食衛局稍後會有公布。

另外，被問到若有市民感染後無病徵或症狀輕微，如何確定有否染疫，歐家榮指無需要為此檢驗抗體，可能沒有特別結論，若市民未經核酸檢測或快速檢測呈陽性，打針方面可被視為未曾受感染的人。

明報記者

（新冠疫情）