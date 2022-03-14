回應內地貨車無港牌 林鄭：應問為誰而來

受到《緊急法》豁免，內地來港的抗疫物資貨車毋須持有香港車牌亦可在本港道路行駛。林鄭月娥昨被問及有關貨車若涉交通意外，會否牽涉刑責，她說抗疫如「打仗」，不可完全按正常規矩行事，每個行動都要快速，不能受其他法規所限，並由政務司長就每宗個案豁免，但暫無豁免內地貨車數目資料，「大家最值得問的是，這些跨境內地貨車來港是為了誰？都是為了香港市民」，送上鮮活食品和防疫物資。

保險業界籲政府澄清承擔第三保

羅少雄昨接受本報查詢時稱，法例規定每輛在港行駛的汽車均須購買第三者保險，否則有交通意外造成人命傷亡時，司機或車主將無法承擔。他表示，政府車輛由政府承擔賠償，故不用買第三保，建議政府盡快釐清，讓道路使用者和公眾安心，「講一句，由政府承擔」。大律師陸偉雄表示，若內地司機在港危險駕駛或不小心駕駛，仍有法律責任，但保險問題在法律上未有交代，須由政府釐清。

運輸署回覆稱，所有駕駛者使用香港道路時須遵守香港的交通規例和規則，違者可被檢控。至於政府會否承擔保險責任，運房局至截稿未有回覆。

買貴抽氣扇 陳肇始：特事特辦望諒解

另外，醫管局採購抽氣扇被質疑買貴10倍一事，醫管局總行政經理何婉霞和醫管局fb前日均表示採購獲中聯辦等單位協調，但醫管局前晚發稿稱香港01等傳媒報道不準確，中聯辦未有參與採購，當中未有提及醫管局提供不準確資訊。對於事件是否反映政府抗疫混亂，林鄭月娥昨稱，政府沒參與採購過程，不涉政府內部統籌問題。創科局長薛永恒則補充，曾協助醫管局聯絡航運界加快運輸。食衛局長陳肇始稱，採購緊急，是特事特辦，望公眾諒解。

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