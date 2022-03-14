回應內地貨車無港牌 林鄭：應問為誰而來

【明報專訊】特首林鄭月娥多次表示《緊急法》可解決阻礙抗疫的法律問題，林太昨日被問及運送物資的內地貨車沒有香港車牌而在本港道路行駛，她未有正面解答，反提醒內地車來港是「是為了香港市民」。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，內地車未必有香港的第三者保險，未符相關法例要求，建議政府釐清。
受到《緊急法》豁免，內地來港的抗疫物資貨車毋須持有香港車牌亦可在本港道路行駛。林鄭月娥昨被問及有關貨車若涉交通意外，會否牽涉刑責，她說抗疫如「打仗」，不可完全按正常規矩行事，每個行動都要快速，不能受其他法規所限，並由政務司長就每宗個案豁免，但暫無豁免內地貨車數目資料，「大家最值得問的是，這些跨境內地貨車來港是為了誰？都是為了香港市民」，送上鮮活食品和防疫物資。
保險業界籲政府澄清承擔第三保
羅少雄昨接受本報查詢時稱，法例規定每輛在港行駛的汽車均須購買第三者保險，否則有交通意外造成人命傷亡時，司機或車主將無法承擔。他表示，政府車輛由政府承擔賠償，故不用買第三保，建議政府盡快釐清，讓道路使用者和公眾安心，「講一句，由政府承擔」。大律師陸偉雄表示，若內地司機在港危險駕駛或不小心駕駛，仍有法律責任，但保險問題在法律上未有交代，須由政府釐清。
運輸署回覆稱，所有駕駛者使用香港道路時須遵守香港的交通規例和規則，違者可被檢控。至於政府會否承擔保險責任，運房局至截稿未有回覆。
買貴抽氣扇 陳肇始：特事特辦望諒解
另外，醫管局採購抽氣扇被質疑買貴10倍一事，醫管局總行政經理何婉霞和醫管局fb前日均表示採購獲中聯辦等單位協調，但醫管局前晚發稿稱香港01等傳媒報道不準確，中聯辦未有參與採購，當中未有提及醫管局提供不準確資訊。對於事件是否反映政府抗疫混亂，林鄭月娥昨稱，政府沒參與採購過程，不涉政府內部統籌問題。創科局長薛永恒則補充，曾協助醫管局聯絡航運界加快運輸。食衛局長陳肇始稱，採購緊急，是特事特辦，望公眾諒解。