必理痛仍缺貨 市民憂缺人派物資自購成藥

深水埗太子6藥房拆售撲熱息痛

記者昨到深水埗及太子區內了解現時止痛退燒藥供求，觀察的7間藥房均無「必理痛」售賣。6間藥房尚有撲熱息痛藥物，均被分拆售賣，每排10元或20元；有5間藥房有售血氧儀，價錢參差，由約40元至108元不等。

旺角一間藥房負責人李先生稱，疫情下市民慣戴口罩，少人傷風感冒，無論代理商抑或本地藥房均減少貨量，但早前藥物搶購潮中，必理痛被搶光，據代理商稱尚要一兩個月才到貨，藥房現只剩6盒含撲熱息痛成分的牙痛藥，必理痛亦僅餘經痛配方。

昨日到藥房買傷風咳藥的七旬長者陳先生說，相信政府會向確診者派物資包，但因人手問題，懷疑「派唔派到咁多」，故他自行買藥「看門口」。他透露，退燒藥月初炒至過百元一盒，他等到現在才到藥房配藥。

憂同服中西藥危險 林志釉籲提醒

林志釉認為政府處理疫情手法屬「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，對於抗疫包新增撲熱息痛藥物及血氧儀是好事，「遲到好過冇到」，相信市民現時仍未必買到藥物，但他指出，政府早前開始向確診者派連花清瘟膠囊，關注同一物資包是否含西藥和中成藥，指同時誤用西藥和中成藥會有危險，建議政府小心處理，給予適當指示，讓市民安全服用。

（新冠疫情）