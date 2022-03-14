必理痛仍缺貨 市民憂缺人派物資自購成藥

【明報專訊】市民早前搶購西藥「必理痛」，市面至今仍然缺貨，同屬含撲熱息痛成分的藥物則仍可在藥房買到。對於政府現時才向居家隔離檢疫者派發撲熱息痛藥物，有市民認為政府人手不足，質疑「派唔派到咁多」物資包，唯有自行到藥房買定傷風咳藥「看門口」。香港病人政策連線主席林志釉關注政府早前表示會向確診病人派發中成藥連花清瘟膠囊，若加入派發西藥，要小心處理及提醒市民慎用藥物。
深水埗太子6藥房拆售撲熱息痛
記者昨到深水埗及太子區內了解現時止痛退燒藥供求，觀察的7間藥房均無「必理痛」售賣。6間藥房尚有撲熱息痛藥物，均被分拆售賣，每排10元或20元；有5間藥房有售血氧儀，價錢參差，由約40元至108元不等。
旺角一間藥房負責人李先生稱，疫情下市民慣戴口罩，少人傷風感冒，無論代理商抑或本地藥房均減少貨量，但早前藥物搶購潮中，必理痛被搶光，據代理商稱尚要一兩個月才到貨，藥房現只剩6盒含撲熱息痛成分的牙痛藥，必理痛亦僅餘經痛配方。
昨日到藥房買傷風咳藥的七旬長者陳先生說，相信政府會向確診者派物資包，但因人手問題，懷疑「派唔派到咁多」，故他自行買藥「看門口」。他透露，退燒藥月初炒至過百元一盒，他等到現在才到藥房配藥。
憂同服中西藥危險 林志釉籲提醒
林志釉認為政府處理疫情手法屬「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，對於抗疫包新增撲熱息痛藥物及血氧儀是好事，「遲到好過冇到」，相信市民現時仍未必買到藥物，但他指出，政府早前開始向確診者派連花清瘟膠囊，關注同一物資包是否含西藥和中成藥，指同時誤用西藥和中成藥會有危險，建議政府小心處理，給予適當指示，讓市民安全服用。