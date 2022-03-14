有人康復後才收物資包 靠儲糧儲藥度日

稱對政府沒期望 「不煩我更開心」

馮小姐上月18日快速測試呈陽性，當時政府仍未承認快測陽性為確診個案，她翌日交深喉唾液樣本，8日後接獲短訊通知檢測結果陽性，遂在網上平台填寫個人資料，同住密切接觸者亦曾致電衛生署熱線，詢問何時會獲派抗疫物資，但熱線一直打不通。

至本月初，馮小姐快速測試呈陰性後已恢復外出上班，此時收到當局來電，但亦只提醒她需申報個人資料，她向對方表示早已申報，通話便結束，沒提及派發物資。她稱，家中原本有不少退燒藥，第五波疫情爆發後亦有儲糧，形容對政府不抱任何期望，「不煩我更開心，最怕捉我去隔離剝奪僅餘的自由」。過去3周，當局公布的確診大廈名單一直不包括其住處，她估計當局現時已不會再派物資。

五口家獲4份 僅一份附手帶探熱針

梁小姐上周日（6日）快速測試陽性，至上周六快速測試陰性，現已完成隔離，一家五口至昨日終收到4份政府派發的抗疫物資包。梁父兩日前曾致電衛生署，查問抗疫物資包何時送抵，職員回覆稱會盡快，梁小姐說，現在才收到「無乜用」。政府向梁家派發的物資包數量亦不足，五口家只獲4份，梁母上周五快速測試陽性，惟物資包中僅一份附有手環、快速檢測包、探熱針及口罩，其餘3份均只有快速檢測包，梁小姐批評，「（政府）好小事都做唔好！」

（新冠疫情）