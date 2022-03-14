30萬人居家隔離 追趕支援今派藥 林鄭：抗疫天天進步不自滿 議員：市民眼中亡羊補牢

林鄭認不掌握多少人未支援

林鄭月娥估計，目前仍在家檢疫或隔離人數超過30萬，其中約15萬人是確診者的密切接觸者被要求在家檢疫，但她稱數字以留家14天估算，未撇除因最近檢疫政策下，接種兩劑疫苗者可於檢疫隔離第七天連續兩陰性檢測結果提早完成檢疫，當中部分人或已完成檢疫，數字或高估。她亦說，不掌握30多萬人中，有多少人未有政府支援，承認人數眾多，政府或未能聯繫每名市民，政府在第五波疫情中不斷提升支援能力，仍處「追趕」狀態。

醫局籌備平台支援病人 加開指定診所

食衛局長陳肇始表示，政府近日派發抗疫物資包時加入中成藥，今日起亦會加入含撲熱息痛成分的止痛退燒藥，同時陸續向有感染者的家庭派發血氧儀，稍後亦會透過安老院舍和醫管局「指定診所」等向長者派發血氧儀。她又稱，醫管局正籌備的隔離護理監察系統，將於短期內公布詳情，系統會透過網上平台支援確診病人，病人登記後可在網上報告嚴重病徵，獲取健康建議及資訊，並有渠道報告確診後指定日子的快速測試結果。

另外，醫管局設立的支援熱線，以及民政事務總署推出的「居安抗疫」24小時熱線數目亦將會大幅增加。醫管局計劃下周加開6間指定診所，總數增至23間（見表）。

夏寶龍促強化部門間統籌協調

林鄭稱抗疫第一天已有協調機制

港澳辦主任夏寶龍日前主持第八次援港抗疫協調會時曾說，香港要在「特別強化部門間的統籌協調」和「全力提升救治能力」等方面，切實發揮組織領導作用。林鄭月娥主動提到，政府抗疫天天進步，但不會自滿，仍會努力改善。她又稱政府自2003年SARS後已有機制協調政府抗疫，「若有人問政府有否機制聯合政府部門一起抗疫，我們有的，自第一天便有」，並稱她過去兩年兩個月一直在機制下指揮跨部門抗疫。

立法會議員陳凱欣向本報表示，上月底全港搶購止痛退燒藥，政府未有準備，現時派藥反映政府未能走在疫情前，舉例院舍爆發和物資需求均可預視，現時醫療和隔離設施陸續增多，不少患者康復，抗疫重點不應在家居，而是透過分流將高危長者和兒童送入設施治療，斥政府「自以為快、狠、準，市民看來只是亡羊補牢」。

前香港教育專業人員協會總幹事馮家強昨在facebook專頁表示，當本地確診數字上升時，他於上月13日已分享韓國政府向確診者提供必理痛和血氧儀等物資的消息，傳媒亦有跟進報道，但政府今天才派藥，「用了足足一個月」。

明報記者

（新冠疫情）

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