認今波初期派物資落後 林鄭：已追回進度

負責醫療物資保障工作小組的商務及經濟發展局長邱騰華說，透過中央採購並已抵港的快速抗原測試包已逾5500萬個，每日或有逾200萬份測試包透過不同渠道分發，對象包括院舍院友和員工，從事清潔、污水測試、物業管理及跨境司機等，圍封強檢時會擴大派發網，為屋苑提供。

擬500的士供消防調配 手帶停派居家隔離者

負責內地供港物資供應工作小組的運輸及房屋局長陳帆稱，自開航至上周四，由深圳3個港口共運輸供港物資10.7萬多噸，其中5000多噸屬生鮮食品，10萬多噸非生鮮類。在支援感染者方面，專屬的士車隊增至400輛，每日有逾4000宗預約，另正籌備約500輛的士供消防處調配。

對於暫停向居家隔離者派發手帶，林鄭月娥解釋是經衛生防護中心評估後的決定，不應被視為漏洞，當局仍會抽查，以確保隔離者無離家，保安局會支援有關檢查。她強調在大型疫情下，市民須自律及合作，若市民刻意不合作，當局會採取法律行動。

（新冠疫情）